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Примера. Реал Сосьедад — Барселона 1:0. Лидер в шоке

Испания

Баски сенсационно затоптали каталонцев

Примера. Реал Сосьедад — Барселона 1:0. Лидер в шоке

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cesar Ortiz/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Сосьедад" даже не удивил, а шокировал "Барселону" Ганси Флика. Отсюда и результат.

Ну кто мог ожидать, что команда, которая выглядела в четверг разваленной и проиграла "Виктории Пльзень" внезапно преобразится и включит такие скорости, что не выдержит лидер испанского сезона?!

А ведь так и было.

"Барса" по-настоящему могла переломить ход игры в свою пользу только на старте, когда Левандовский забил, но ВАР увидел странноватый офсайд.

Уже с середины первого тайма "Сосьедад" начал перекусывать каталонцев в центре, давить в единоборствах, и как следствие — гол. Шералдо Бекер убежал в контратаку и четко пробил под штангу после скидки Сучича.

И это только начало. Перед перерывом тот же Бекер идеально вырезал мяч на Оярсабаля в быстрой атаке, но тот чудом промазал.

Начало второй половины: уже Бекер перебрасывает Пенью, но тот начеку. Еще пара минут — Оярсабаль пробивает с отскоком с линии штрафной, но снова вратарь спас "Барсу".

У лидера был короткий отрезок доминирования в середине второго тайма, когда Фермин запорол неплохой шанс, но дальше "Сосьедад" провел замены и все вернулось на круги своя. Не хватило, как показалось, сил, у Касадо, Рафиньи и Педри, чтобы перебегать несущихся в каждый стык хозяев, а Френки де Йонг еще и повреждение заработал. Плюс по "Барсе" больно ударило отсутствие Ямаля — он перед игрой почувствовал дискомфорт, и Ламина решили поберечь.

В итоге поберечь таланта вышло, а вот результат на табло — сами видите.

Для "Барсы" это первая осечка после 7 побед, и в таблице у нее осталось 33 очка. У "Реала" - 27, но есть игра в запасе. Касательно "Сосьедада", то он 8-й с 18 баллами.

13-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:0

Гол: Бекер, 33

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру (Элустондо, 61), Субельдия, Агер, Муньос (Хави Лопес, 84) — Субименди — Кубо, Сучич (Серхио Гомес, 61), Браис Мендес, Бекер (Барренечеа, 61) — Оярсабаль (Оскарссон, 61)

"Барселона": Пенья — Кунде (Гави, 84), Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, де Йонг (Ольмо, 46), Педри (Виктор, 90+1) — Фермин Лопес (Фати, 69), Левандовский, Рафинья

Предупреждения: Браис Мендес, 82, Субельдия, 87 - Иньиго Мартинес, 53

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1 голосов
Комментарии
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Bаrcelinius
11.11.2024 в 00:38
И вот, как так перед перерывом на сборные обосраться? Я куй его знает. Всем спасибо, я ушёл, писать больше нечего. Эти необъяснимые фликовские заё@ы вводят меня в ступор и прострацию.
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Комментарии 24
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Bаrcelinius
11.11.2024 в 00:38
И вот, как так перед перерывом на сборные обосраться? Я куй его знает. Всем спасибо, я ушёл, писать больше нечего. Эти необъяснимые фликовские заё@ы вводят меня в ступор и прострацию.
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Bаrcelinius
11.11.2024 в 00:27
А я уже хвалебную оду заканчивал... В топку её нах!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.11.2024 в 00:22
А ведь всё то, что я сказал в анонсе матча, сбылось на 150%. Ну, во-первых, втиснули по календарю играть в ливень (позорный реал играл здесь в августе). И, хоть ливень был одинаковый для двух команд, привыкшие играть в своем бассейне хозяева поля, гораздо лучше контролировали игру на таком поле. Во-вторых, арбитр позволил сосъедаду играть грубо. В-третьих, именно персона арбитра и отобрала три очка у Барселоны. Потому что, уже сейчас признано, и об этом пишут некоторые испанские СМИ, с фото и стоп-кадрами момента, негодяи в будке ВАР приписали ногу защитника сосъедада поляку. Кто бы сомневался, зачем коррупционер перес назначил на матч подлеца, который уже в этом сезоне убил Барсу в Памплоне! Ничего не меняется в испанском футболе... Как вытаскивали позорный реал год назад, два..., пять, ...десять лет назад, так до сих пор на службе у этих позорников вся бандота из техн комитета... То же самое можно сказать в отношении этих подлецов про то, что как и сегодня, так и год назад... , десять лет назад, чучелы со свистком всегда пытались и пытаются убить Барсу. И еще что важно сказать. Уже не первый раз замечено... Когда с помощью ВАР нужно спасти позорный реал или навредить Барселоне, линию ВАР рисуют не меньше 7-8 минут. Сегодня было 8 минут... (Фломастеров не нашлось?)... Хотя во всех цивилизованных чемпионатах на это уходит не менее минуты... Вобщем, могу уверенно говорить, Великая Барселона и тренерский состав - на правильном пути. Бороться в 11 человек против 17 всегда тяжело. Наверное, потому что игроки великой Барселоны регулярно закаляют свой характер в таких играх 11 против 17, они и добиваются титулов чемпионов мира, чемпионов Европы или чемпионов Олимпийских игр. Только единицы воспитанников позорного реала могут подобным похвастаться.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.11.2024 в 00:26
И как с этим бороться?
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metall5291 (Kharkiv)
11.11.2024 в 00:32
Бедный Дарик. Загнали твою барсе за полярный круг () что ли. А еще плохих судей набрали и на поле, и в будку ВАР. А где на вас всех набраться хороших судей ??? Хорошие нужны и другим командам, ну хотя бы Реалу.
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Bаrcelinius
11.11.2024 в 00:22
Когда я увидел, шо абсолютно здоровый Ямаль вне заявки мне сразу подурнело. Ведь только в связке Рафа-Лева-Ямаль атака Барсы эффективна. Я уже писал об этом. Если, кого-то из этих троих нет, всё рушится. Флик, сс.ука, ну ты то должен был об этом знать, а? Ну шо мне, вас идиотов каждый раз приходится учить? Вроде толковый тренер и такую куйню пороть? Я просто в ах.уе.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.11.2024 в 00:21
Эти офсайды уже дошли до абсурда. Удлинили на один размер бутсы и гол отменили. Но правило есть правило
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metall5291 (Kharkiv)
11.11.2024 в 00:20
В анонсе предсказывал уверенную победу Реала Сосьедад 2-1. Можно сказать - почти угадал, не счет , но результат. Второе поражение Барселоны и опять от басков. В этом что-то есть. Ставка Барсы на микроскопические офсайды оказалась бита. Это должно было когда-нибудь произойти. Результатом доволен, вечер удался.
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Matachorros (Chicago)
11.11.2024 в 00:08
У меня есть оправдание для вас. Вы все те же лузеры что и последние 8 лет. Ничего не поменялось. Ну да, Флик пытается как то спасти эту дыру. Но когда команде делают по 5-7 выходов один на один в течении матча, и спасает оффсайд в 5 см, это говорит о том что удача с такими офсайдами очень быстро закончится. Ничего другого, шмарса предложить не может
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Spokoyno (Київ)
11.11.2024 в 00:06
Так буває, коли "крокодил не ловиться, не растет кокос!" Левандовський не влазить у офсайд то м'яч від нього відскакує! Автор хет-трика з асистів не може видати точний пас Рафінія носиться по полю без толку От і sofascore нарахував гостям аж НУЛЬ великих шансів та і потраплянь в площину воріт теж НУЛЬ! Команда яка більше всіх забиває! ШО ТО БУЛО? Набігалися? Фортуна гримасу скорчила? Утім будемо жити! Все буває... Але іноді зовсім не потрібне!
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Перевзутий
11.11.2024 в 00:06
Получается без Ямаля игры нет. Что-то это мне напоминает (привет Месси). Хреновая тенденция
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.11.2024 в 00:12
Без Месси играли нормально ( помнишь эль класико 5-1), а сегодня был ужас, это не игра. Никакой командной игры.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.11.2024 в 00:03
И что это было? Как это обьяснить? Пасы в некуда, остановить и обработать мяч- 0. Никакой остроты у ворот соперника. Ударов в створ ворот - 0. Ребятки, НОЛЬ ударов! Это позор и никакие оправдания не принимаются.
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Bаrcelinius
11.11.2024 в 00:10
Объяснение есть. Отсутстие Ямаля, присутствие тормоза Де Йонга, отсутствие в 1 тайме Ольмо, поздний выход Гави, банальное невезение, Сосьедад поймал кураж после гола. Но самое главное - у Флика очередной необъяснимый З А Ё Б
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Перевзутий
11.11.2024 в 00:03
Так бывает
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Matachorros (Chicago)
11.11.2024 в 00:03
Руки прочь от флика бамжарсники
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Bаrcelinius
11.11.2024 в 00:02
Барса не выиграла только потому, шо не играл абсолютно здоровый Ямаль. Флик, ты дурак? Тебе мало было Осасуны? Ну ты и конч конкретный блъ.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.11.2024 в 00:07
У него вроде сильный ушиб. Но если игра зависит от одного человека, то это проблема. Зачем на поле ДеЙонг? Его давно надо было продать Куману. Почему Ольмо выходит на замены, а не играет с первых минут?
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Bаrcelinius
11.11.2024 в 00:14
"Ушиб" это отмазка, шоб Ямаль не ехал в сборную. Только вот накуя всё это?
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.11.2024 в 00:08
И еще много вопросов.. я в шоке
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Matachorros (Chicago)
11.11.2024 в 00:01
sticker
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Bаrcelinius
11.11.2024 в 00:00
Господа, у меня просто нет слов, я в ах.уе. Зачем собственными руками разрушать то, шо прекрасно играло? НА -ХУ-Я?
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Djon (Україна)
11.11.2024 в 00:08
Якось тебе забули запитати.
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Matachorros (Chicago)
10.11.2024 в 23:59
вот и сказочке конец, фальшивые оффсайды перестали работать..
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