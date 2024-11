Примера. Реал Сосьедад — Барселона 1:0. Лидер в шоке

"Реал Сосьедад" даже не удивил, а шокировал "Барселону" Ганси Флика. Отсюда и результат.

Ну кто мог ожидать, что команда, которая выглядела в четверг разваленной и проиграла "Виктории Пльзень" внезапно преобразится и включит такие скорости, что не выдержит лидер испанского сезона?!

А ведь так и было.

"Барса" по-настоящему могла переломить ход игры в свою пользу только на старте, когда Левандовский забил, но ВАР увидел странноватый офсайд.

Уже с середины первого тайма "Сосьедад" начал перекусывать каталонцев в центре, давить в единоборствах, и как следствие — гол. Шералдо Бекер убежал в контратаку и четко пробил под штангу после скидки Сучича.

2 - Barcelona have failed to make a shot on target in the first half of a game in any competition for only the second time in 2024, having done so against Las Palmas in January, also in @LaLigaEN.



Unusual. pic.twitter.com/sFM5atiPFc