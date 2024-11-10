Примера. Реал Сосьедад — Барселона 1:0. Лидер в шоке

"Реал Сосьедад" даже не удивил, а шокировал "Барселону" Ганси Флика. Отсюда и результат.

Ну кто мог ожидать, что команда, которая выглядела в четверг разваленной и проиграла "Виктории Пльзень" внезапно преобразится и включит такие скорости, что не выдержит лидер испанского сезона?!

А ведь так и было.

"Барса" по-настоящему могла переломить ход игры в свою пользу только на старте, когда Левандовский забил, но ВАР увидел странноватый офсайд.

Уже с середины первого тайма "Сосьедад" начал перекусывать каталонцев в центре, давить в единоборствах, и как следствие — гол. Шералдо Бекер убежал в контратаку и четко пробил под штангу после скидки Сучича.

2 - Barcelona have failed to make a shot on target in the first half of a game in any competition for only the second time in 2024, having done so against Las Palmas in January, also in @LaLigaEN.



Unusual. pic.twitter.com/sFM5atiPFc — OptaJose (@OptaJose) November 10, 2024

И это только начало. Перед перерывом тот же Бекер идеально вырезал мяч на Оярсабаля в быстрой атаке, но тот чудом промазал.

Начало второй половины: уже Бекер перебрасывает Пенью, но тот начеку. Еще пара минут — Оярсабаль пробивает с отскоком с линии штрафной, но снова вратарь спас "Барсу".

У лидера был короткий отрезок доминирования в середине второго тайма, когда Фермин запорол неплохой шанс, но дальше "Сосьедад" провел замены и все вернулось на круги своя. Не хватило, как показалось, сил, у Касадо, Рафиньи и Педри, чтобы перебегать несущихся в каждый стык хозяев, а Френки де Йонг еще и повреждение заработал. Плюс по "Барсе" больно ударило отсутствие Ямаля — он перед игрой почувствовал дискомфорт, и Ламина решили поберечь.

В итоге поберечь таланта вышло, а вот результат на табло — сами видите.

Для "Барсы" это первая осечка после 7 побед, и в таблице у нее осталось 33 очка. У "Реала" - 27, но есть игра в запасе. Касательно "Сосьедада", то он 8-й с 18 баллами.

13-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 1:0

Гол: Бекер, 33

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру (Элустондо, 61), Субельдия, Агер, Муньос (Хави Лопес, 84) — Субименди — Кубо, Сучич (Серхио Гомес, 61), Браис Мендес, Бекер (Барренечеа, 61) — Оярсабаль (Оскарссон, 61)

"Барселона": Пенья — Кунде (Гави, 84), Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, де Йонг (Ольмо, 46), Педри (Виктор, 90+1) — Фермин Лопес (Фати, 69), Левандовский, Рафинья

Предупреждения: Браис Мендес, 82, Субельдия, 87 - Иньиго Мартинес, 53