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Тренер Барселоны о незасчитанном голе Левандовского: Я сказал арбитру, что это было несправедливое решение

Испания

Немец также был самокритичным относительно выступления команды

Тренер Барселоны о незасчитанном голе Левандовского: Я сказал арбитру, что это было несправедливое решение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Реал Сосьедад" сенсационно переиграл "Барселону" с минимальным счетом 1:0. Правда, этот поединок также запомнится и скандальным моментом, поскольку система VAR приняла неправильное решение и отменила гол Роберта Левандовского в начале встречи, который якобы находился в момент передачи в офсайде. После игры тренер каталонцев Ханси Флик выразил свое недовольство относительно вердиктов судей в этом эпизоде.

"Я сказал арбитру, что это было несправедливое решение, но это не его вина, и я это знаю. Я не очень рассердился. Совсем немного. Если бы оно было правильным, для нас это была бы совсем другая игра. Это, безусловно, был не наш день. Мы должны принять этот результат, я думаю, что они играли решительно. Понятно, что мы видели, и нет никаких оправданий, мы не создали достаточно моментов. Мы очень хорошо начали с мячом. Я был счастлив, но потом мы начали страдать, и они забили гол. В последней трети мы приняли несколько плохих решений. Я думаю, что мы сами ответственны за поражение, мы могли сыграть намного лучше. Первые 15 минут мы были хороши. Это поражение, но до сих пор игры были фантастическими. Я ценю то, что сделала команда. Мы закончили игру вместе, но не смогли победить, нам не хватило сил", - цитирует Ханси Флика Mundo Deportivo.

Добавим, что следующий матч "Барселона" проведет 23 ноября против "Сельты".

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Барселона VAR Ханси Флик
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
11.11.2024 в 09:04
плевать на твою барселону.проиграли и не нойте
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Комментарии 2
tekutiev (донецк,Украина)
11.11.2024 в 09:04
плевать на твою барселону.проиграли и не нойте
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.11.2024 в 09:28
соси большой барселонский член. Заглатывай и не подавись...
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