Тренер Барселоны о незасчитанном голе Левандовского: Я сказал арбитру, что это было несправедливое решение

Вчера "Реал Сосьедад" сенсационно переиграл "Барселону" с минимальным счетом 1:0. Правда, этот поединок также запомнится и скандальным моментом, поскольку система VAR приняла неправильное решение и отменила гол Роберта Левандовского в начале встречи, который якобы находился в момент передачи в офсайде. После игры тренер каталонцев Ханси Флик выразил свое недовольство относительно вердиктов судей в этом эпизоде.

"Я сказал арбитру, что это было несправедливое решение, но это не его вина, и я это знаю. Я не очень рассердился. Совсем немного. Если бы оно было правильным, для нас это была бы совсем другая игра. Это, безусловно, был не наш день. Мы должны принять этот результат, я думаю, что они играли решительно. Понятно, что мы видели, и нет никаких оправданий, мы не создали достаточно моментов. Мы очень хорошо начали с мячом. Я был счастлив, но потом мы начали страдать, и они забили гол. В последней трети мы приняли несколько плохих решений. Я думаю, что мы сами ответственны за поражение, мы могли сыграть намного лучше. Первые 15 минут мы были хороши. Это поражение, но до сих пор игры были фантастическими. Я ценю то, что сделала команда. Мы закончили игру вместе, но не смогли победить, нам не хватило сил", - цитирует Ханси Флика Mundo Deportivo.

Добавим, что следующий матч "Барселона" проведет 23 ноября против "Сельты".