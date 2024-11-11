Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Барселоны о незасчитанном голе Левандовского: Я сказал арбитру, что это было несправедливое решение
Немец также был самокритичным относительно выступления команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Реал Сосьедад" сенсационно переиграл "Барселону" с минимальным счетом 1:0. Правда, этот поединок также запомнится и скандальным моментом, поскольку система VAR приняла неправильное решение и отменила гол Роберта Левандовского в начале встречи, который якобы находился в момент передачи в офсайде. После игры тренер каталонцев Ханси Флик выразил свое недовольство относительно вердиктов судей в этом эпизоде.
"Я сказал арбитру, что это было несправедливое решение, но это не его вина, и я это знаю. Я не очень рассердился. Совсем немного. Если бы оно было правильным, для нас это была бы совсем другая игра. Это, безусловно, был не наш день. Мы должны принять этот результат, я думаю, что они играли решительно. Понятно, что мы видели, и нет никаких оправданий, мы не создали достаточно моментов. Мы очень хорошо начали с мячом. Я был счастлив, но потом мы начали страдать, и они забили гол. В последней трети мы приняли несколько плохих решений. Я думаю, что мы сами ответственны за поражение, мы могли сыграть намного лучше. Первые 15 минут мы были хороши. Это поражение, но до сих пор игры были фантастическими. Я ценю то, что сделала команда. Мы закончили игру вместе, но не смогли победить, нам не хватило сил", - цитирует Ханси Флика Mundo Deportivo.
Добавим, что следующий матч "Барселона" проведет 23 ноября против "Сельты".
Популярное сейчас
- Ярмоленко приблизился к топ-3 лучших бомбардиров в истории чемпионата
- Судейский эксперт – о пенальти, переломившем матч в пользу Шахтера: Арбитр купился на трюк
- Шахтер побеждает, Динамо уходит лидером на перерыв. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- С голевым пасом Лунина. Реал Мадрид — Осасуна 4:0. Видео голов и обзор матча
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
Комментарии 2