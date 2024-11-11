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Для одного из них год закончен. Известны сроки восстановления Родриго и Васкеса
Ослабление правого фланга
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба мадридского "Реала" выпустила медицинское заключение по травмам правого латераля Лукаса Васкеса и вингера Родриго Гоэса, которые они получили в матче Ла Лиги против "Осасуны" (4:0).
Сообщается, что у Васкеса диагностирована травма длинной приводящей мышцы левой ноги, из-за которой он пропустит около месяца.
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Родриго, в свою очередь, повредил прямую мышцу бедра левой ноги. По информации испанских СМИ, бразилец вернется на поле уже в начале следующего года.
Следующий поединок "Реал" проведет 24 ноября против "Леганеса".
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