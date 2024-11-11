  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Для одного из них год закончен. Известны сроки восстановления Родриго и Васкеса
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Для одного из них год закончен. Известны сроки восстановления Родриго и Васкеса

Испания

Ослабление правого фланга

Для одного из них год закончен. Известны сроки восстановления Родриго и Васкеса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба мадридского "Реала" выпустила медицинское заключение по травмам правого латераля Лукаса Васкеса и вингера Родриго Гоэса, которые они получили в матче Ла Лиги против "Осасуны" (4:0).

Сообщается, что у Васкеса диагностирована травма длинной приводящей мышцы левой ноги, из-за которой он пропустит около месяца.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Родриго, в свою очередь, повредил прямую мышцу бедра левой ноги. По информации испанских СМИ, бразилец вернется на поле уже в начале следующего года.

Следующий поединок "Реал" проведет 24 ноября против "Леганеса".

По теме
yellow-arrow
Хесус Навас провел юбилейный матч за Севилью
yellow-arrow
Сборная Англии лишилась звездного латераля перед играми Лиги наций
yellow-arrow
Один из лидеров Барселоны пропустит несколько недель из-за травмы
Родриго Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Лукас Васкес травма
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости