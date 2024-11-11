Для одного из них год закончен. Известны сроки восстановления Родриго и Васкеса

Пресс-служба мадридского "Реала" выпустила медицинское заключение по травмам правого латераля Лукаса Васкеса и вингера Родриго Гоэса, которые они получили в матче Ла Лиги против "Осасуны" (4:0).

Сообщается, что у Васкеса диагностирована травма длинной приводящей мышцы левой ноги, из-за которой он пропустит около месяца.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Родриго, в свою очередь, повредил прямую мышцу бедра левой ноги. По информации испанских СМИ, бразилец вернется на поле уже в начале следующего года.

Следующий поединок "Реал" проведет 24 ноября против "Леганеса".