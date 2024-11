Один из лидеров Барселоны пропустит несколько недель из-за травмы

Воспитанник молодежной академии "Барселоны" Ламин Ямаль вчера пропустил матч против "Реал Сосьедада", где его команда проиграла со счетом 1:0. Это произошло из-за травмы, которую футболист получил в поединке против "Црвены Звезды" в рамках Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, обследование показало, что у 17-летнего нападающего обнаружен синдесмоз правого голеностопного сустава 1 степени. Ожидается, что он будет находиться в лазарете от двух до трех недель.

???? LATEST NEWS ????



▶ Tests this morning confirmed that first team player Lamine Yamal has a grade 1 high right ankle sprain. He is expected to be out for two to three weeks.



▶ Robert Lewandowski has suffered a lower back injury. He will be out of action for approximately 10… pic.twitter.com/n43ITQWoaT