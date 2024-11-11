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Один из лидеров Барселоны пропустит несколько недель из-за травмы
У каталонцев продолжается эпидемия травм
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Воспитанник молодежной академии "Барселоны" Ламин Ямаль вчера пропустил матч против "Реал Сосьедада", где его команда проиграла со счетом 1:0. Это произошло из-за травмы, которую футболист получил в поединке против "Црвены Звезды" в рамках Лиги чемпионов.
Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, обследование показало, что у 17-летнего нападающего обнаружен синдесмоз правого голеностопного сустава 1 степени. Ожидается, что он будет находиться в лазарете от двух до трех недель.
???? LATEST NEWS ????— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 11, 2024
▶ Tests this morning confirmed that first team player Lamine Yamal has a grade 1 high right ankle sprain. He is expected to be out for two to three weeks.
▶ Robert Lewandowski has suffered a lower back injury. He will be out of action for approximately 10… pic.twitter.com/n43ITQWoaT
Таким образом, Ламин Ямаль точно не сыграет в матчах сборной Испании в Лиге наций против Дании и Швейцарии, а также пропустит ближайшую игру "Барселоны" в чемпионате против "Сельты".
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