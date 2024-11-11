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Хесус Навас провел юбилейный матч за Севилью
Настоящая легенда нервионцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу "Севилья" на выезде уступила "Леганесу" с минимальным счетом 1:0. Хотя "нервионцам" не удалось порадовать себя и своих болельщиков положительным результатом, этот поединок имел особое значение для капитана команды.
Хесус Навас провел юбилейный, 700-й матч в составе "Севильи" во всех турнирах. За андалузский клуб 38-летний футболист отметился 38 голами и 119 ассистами. По количеству проведенных матчей он остается рекордсменом в истории родной команды. Кроме того, с "Севильей" он дважды завоевывал Кубок Испании, четыре раза побеждал в Кубке УЕФА/Лиге Европы, а также по одному разу выиграл Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.
Напомним, что ранее Хесус Навас объявил о завершении профессиональной карьеры, которое состоится в январе 2025 года.
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