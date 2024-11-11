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Мичел после поединка с Хетафе: Я очень ценю эту победу, а ближайший международный перерыв - еще больше
Для каталонцев это очень тяжелый график
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Жирона" сумела на выезде обыграть неуступчивый "Хетафе" со счетом 0:1. Для каталонцев это был седьмой поединок во всех турнирах после октябрьского международного перерыва на матчи Лиги наций. Главный тренер "Жироны" Мичел после поединка отметил, что игра сложилась для его команды очень трудно, однако он больше всего радуется паузе на матчи сборных, поскольку многие его игроки смогут сейчас отдохнуть.
"Единственным большим событием, которое мы сделали, был гол. Мы знали, что это сложно, и наш момент был сложным. Семь игр за 21 день. Было пять игроков, которых, если бы мы сняли в перерыве, ничего бы не изменилось. Бордалас всегда ставит высокие требования к сопернику, мы выигрывали оборонительные дуэли, но в атаке нам это не удавалось. Тяжело нанести им урон, но это очень ценные три очка. "Хетафе" ранее не проигрывал дома, сегодня мы сыграли не лучшим образом. Мы хорошо играли в обороне, а с мячом у нас не получалось, потому что они очень хорошо прессингуют, мяч у них не вытащишь. Я очень ценю эту победу, а ближайший международный перерыв - еще больше", - цитирует Мичела Marca.
Добавим, что после 13-ти туров в Ла Лиге "Жирона" находится на 10-й позиции, имея в своем активе 18 очков. Следующий матч каталонцы проведут 23 ноября против "Эспаньола".
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