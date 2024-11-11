Реал Мадрид зимой может подписать чемпиона мира, который сейчас играет в Саудовской Аравии

Согласно информации от испанского издания Diario SPORT, "Реал Мадрид" интересуется возможностью подписания 33-летнего французского полузащитника саудовского "Аль-Иттихада" Н'Голо Канте.

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Н'Голо Канте считается одним из лучших французских полузащитников за последнее десятилетие. Летом "Аль-Иттихад" установил цену на трансфер игрока в размере 20 миллионов евро, но позже снизил ее до 15 миллионов, но эта стоимость была слишком высокой для европейских клубов. Кроме того, у опорного хавбека довольно высокая зарпалата в саудовском клубе — 14 миллионов евро в год.

Среди команд, которые на данный момент могут быть заинтересованными в его подписании, называют "Реал Мадрид" и "Манчестер Юнайтед".

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Напомним, что опытным французским полузащитником интересовались несколько европейских клубов во время летнего трансферного окна после его великолепной игры на Евро-2024.

В этом сезоне Н'Голо Канте провел 10 матчей за клуб, в которых французу удалось отметиться одним голом и одной голевой передачей. Контракт 33-летнего полузащитника с саудовским клубом рассчитан до 2026 года. По версии авторитетного портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 9 миллионов евро.