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Реал Мадрид может выйти зимой на трансферный рынок ради защитника Байера

Испания

Сливочные интересуются еще одним игроком леверкузенского Байера

Реал Мадрид может выйти зимой на трансферный рынок ради защитника Байера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид", скорее всего, будет вынужден выйти на трансферный рынок уже в январе, поскольку в лазарет клуба попал бразильский защитник Эдер Милитао, у которого диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

Согласно обновленной информации от Флориана Плеттенберга, Джонатан Та находится в списке мадридского "Реала" среди защитников, которые могут усилить состав команды.

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Как известно, между игроком и испанским клубом переговоров пока нет, однако трансфер 28-летнего защитника может стать реальной возможностью уже в январское трансферное окно, тогда как "Бавария" все еще пытается подписать его в качестве свободного агента следующим летом.

Также Флориан Плеттенберг отметил, что возвращение Серхио Рамоса в "Реал Мадрид" не рассматривается. Такое развитие событий считается маловероятным.

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Джонатан Та присоединился к "Байеру" летом 2015 года из "Гамбурга". С тех пор немецкий защитник провел 370 матчей за клуб из Леверкузена, отметившись 15 голами и 12 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в размере 30 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Джонатан Та
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
11.11.2024 в 20:29
Нах он нужен. Мешок с картохой.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
11.11.2024 в 20:29
Нах он нужен. Мешок с картохой.
Ответить
0
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