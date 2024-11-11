Реал Мадрид может выйти зимой на трансферный рынок ради защитника Байера

"Реал Мадрид", скорее всего, будет вынужден выйти на трансферный рынок уже в январе, поскольку в лазарет клуба попал бразильский защитник Эдер Милитао, у которого диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

Согласно обновленной информации от Флориана Плеттенберга, Джонатан Та находится в списке мадридского "Реала" среди защитников, которые могут усилить состав команды.

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Как известно, между игроком и испанским клубом переговоров пока нет, однако трансфер 28-летнего защитника может стать реальной возможностью уже в январское трансферное окно, тогда как "Бавария" все еще пытается подписать его в качестве свободного агента следующим летом.

Также Флориан Плеттенберг отметил, что возвращение Серхио Рамоса в "Реал Мадрид" не рассматривается. Такое развитие событий считается маловероятным.

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Джонатан Та присоединился к "Байеру" летом 2015 года из "Гамбурга". С тех пор немецкий защитник провел 370 матчей за клуб из Леверкузена, отметившись 15 голами и 12 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в размере 30 миллионов евро.