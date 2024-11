Ла Масия — сердце Барселоны. Она началась с усадьбы, умирала при Бартомеу, а теперь ее директор — украинец

Все началось со старинной усадьбы 1702 года.

Она стояла на территории, которую "Барселона" выкупила для строительства "Камп Ноу". Когда арену возводили, усадьбу использовали как общежитие строители.

В 1957-м, когда стадион открыли, в ней сделали ремонт, и она стала офисом "Барселоны".

Почему Ла Масия?

Да потому, что так на востоке Испании называют подобные домики.

Первую попытку организовать здесь детскую школу сделали еще в 1961-м, даже Ласло Кубалу директором назначили, но вскоре тот возглавил первую команду, а когда вернулся — идея заглохла.



Первое здание Ла Масии. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jasper Juinen Первое здание Ла Масии.

Таким образом, настоящая Ла Масия родилась в 1978-м с подачи президента Хосепа Луиса Нуньеса — того-самого, что привез на "Камп Ноу" Марадону.

На тот момент ни один клуб не имел ничего подобного, но Нуньес видел далеко. Его креатура Ориоль Торт стал культовым не только для "Барсы", но и для футбольного скаутинга в целом. За 20 лет в клубе Торт ни дня не сидел на месте — все искал, рылся, посещал детские турниры, куда мог доехать.

Сегодня у Ла Масии 15 скаутов по Каталонии, еще 15 по остальной Испании и 10 ездят по миру.

А начинал все Торт.

Его находка Анхель Педраса дебютировал за "Барсу" в 1980-м — это первый воспитанник Ла Масии, доросший до основы.

Este martes hace 20 años de la pérdida de Oriol Tort, que fue jugador, entrenador, ojeador y responsable del fútbol formativo azulgrana

Más detalles ???? https://t.co/MWkvpkZPC7… ???? pic.twitter.com/qrQEJwuOVM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 10, 2019

Первой же звездой был Гильермо Амор, и это в его эпоху Ла Масия пережила главное — тренерство Йохана Кройфа.

Вся идентичность "Барсы", ее ставка на контроль мяча, безразличие к антропометрии хавбеков и нападающих, высокий прессинг и перманентное давление были заложены Кройфом, который настоял, чтобы именно по его схеме 3-4-3 здесь готовили детей. Никаких отклонений: они заиграли так, как первая команда.

С этого и начался взлет.

Пеп Гвардиола связал игру Дрим Тим в 90-х, а уже за ним пошло золотое поколение — Хави, Иньеста, Пуйоль, класс`87 с Месси, Фабрегасом и Пике. Большинство из них не только учились, но и жили в корпусах Ла Масии, которая со временем перестала вмещать желающих.

Что делать?

Под конец правления Нуньес хотел выкупить землю под новую академию, но муниципалы не дали.

#LaMasia40



4⃣0⃣ anys en 4⃣0⃣ dades



????Temporada 2011/12



11 jugadors formats al planter figuren en la plantilla 11/12.



11 jugadores formados en la Masia figuran en la plantilla 11/12.



Messi, Iniesta, Cesc, Piqué, Fontàs, Busquets, Valdés, Pedro, Xavi, Puyol i Thiago. pic.twitter.com/JRNmOSteFM — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) November 23, 2019

Довершил это Жоан Лапорта, и в 2011-м уже без него "Барса" открыла обновленную Ла Масию в 8 км от "Камп Ноу". 5 этажей, 83 студента, 56 сотрудников, 40 тренеров, все — бывшие атлеты. Цена комплекса — более 12 млн евро.

"Обучение Ла Масии будто дает футболисту невидимое преимущество", - хвастался Пеп Гвардиола во главе „Ман Сити“.

По иронии судьбы, именно тогда академия дала трещину.

***

Кто-то скажет — эй, нельзя постоянно держать заоблачный уровень.

Семеро выпускников Ла Масии привели клуб к треблу в 2009-м. Они же были костяком Испании, побеждавшей на чемпионатах мира и Европы.

В 2002-м с Луи ван Гаала смеялись, когда он сказал, что у "Барсы" будет команда из 11 воспитанников, но уже через 10 лет это сбылось. На поле 25 ноября 2012-го вышли Вальдес, Альба, Пуйоль, Пике, Монтойя, Фабрегас, Бускетс, Хави, Иньеста, Месси и Педро, и они разнесли "Леванте" 4:0.

Спад академии "Барсы" вызвали вовсе не студенты, а менеджеры.

Сандро Россель и Жозеп Бартомеу не обеспечили преемственность традиций и даже пренебрегли ими.

Лапорта — популист, но и патриот Каталонии, строивший вокруг нее клубную идентичность. Россель же видел лишь выгоду. После покупки Неймара, обернувшейся его тюрьмой, в дубль "Барсы" съехались странные бразильцы. Роберт Гонсалес, Марлон Сантос, Витиньо, Габриэл Новаеш и другие — вы их знаете? Вероятно, это часть сделки, о которой никто не говорил.

Экс-директор Ла Масии Аурели Альтимира пожимает плечами:

"Не знаю, почему клуб стал наполнять команду Б взрослыми игроками из разных мест. Все знали, что они никогда не пробьются в первую команду. Зато молодые ребята видели перед собой барьер, чувствовали разочарование, и я их понимаю".

При Бартомеу это продолжилось. "Барса" покупала Клемана Ленгле и Йерри Мину, игнорируя Эрика Гарсию. Она позволила уйти Дани Ольмо и тратила миллионы на Андре Гомеша. Никто не замечал Алекса Гримальдо, зато привозили то Люку Диня, то Жуниора Фирпо.

Тренеров игнорировали тоже. Эрнесто Вальверде в 2018-м хотел взять на сбор Алекса Кольядо, но уже по дороге ему сообщили, что на эту позицию везут Малкома.

Кто-то в курсе, где сейчас Малком?

Только Серджи Роберто пробился в основу из Ла Масии в ужасные годы, апогеем которых стала игра с "Сельтой" в 2018-м, где "Барса" впервые за 16 сезонов не имела ни одного воспитанника.

***

И даже это не все. В конце 2010-х Бартомеу чуть не похоронил Ла Масию с концами.

Образовательная реформа — по-научному ее назвали "Ла Масия 360".

Де-факто они выбросили всю систему подготовки, разработанную Кройфом. Репетиторов и психологов завезли столько, что пришлось выделить под них целый этаж, заставив часть детей искать жилье в другом месте. Еще запустили новомодную программу поддержки эмоционального здоровья, куда сами тренеры отговаривали ходить студентов.

Поскольку психологи обходились дорого, из Ла Масии уволили часть поваров, и качество еды упало, ее стали заказывать на стороне. Появились и проблемы с дисциплиной, драки в кампусах.

Mad ein La Masia, already a four time youth Balloon D or winner.

He made mistakes but its in the era of Clown Bartomeu so he can pass. https://t.co/VyHqBUv13L pic.twitter.com/IUIcFm4UmX — Ahead of the curve (@tactico007) May 10, 2024

Многолетний тренер Ла Масии Жоан Вила не выдержал и ушел из клуба после 40 лет:

"Мы получили важное наследие от Кройфа и Гвардиолы, наша задача — оберегать его. У меня есть ощущение, что мы теряем нашу модель. Мы тренируем не то, что привыкли тренировать, и это проблема".

Что сделал тогда Бартомеу? Назначил директором Хави Мартинеса — не тренера, а журналиста из отдела по связям с общественностью.

Журналиста, Карл!

Без преувеличений, второе пришествие Лапорты в 2021-м спасло Ла Масию. Жоан вернул ей старые порядки к большой радости Хави:

"Приехав из Катара я обнаружил, что в Ла Масии годами не тренировали позиционную игру. Это невероятно. Некоторым игрокам я должен объяснять наш футбол. Мне странно это видеть. Это же наша философия и должно быть рутиной".

????️ Xavi: “The first time they talked to me about Lamine was after I arrived to coach Barcelona.



The analysts, and then my assistants Sergio Algheri and Oscar Hernandez, told me that in La Masia there was a young man of Moroccan origin who was talented, promising and special.



He… pic.twitter.com/0jfD2nQ6ej — CuléConnection (@culeconHQ) November 9, 2024

***

Может, Эрнандес и не топ-тренер, но с ним в "Барсе" дебютировали 16 воспитанников.

Комплименты Ганси Флику все заслуженные, но это Хави рискнул и показал миру еще сыроватых Кубарси, Ямаля, Фермина, Гави, Бальде. Он разбил барьер, возникший между Ла Масией и "Барселоной".

Теперь сюда снова хочет попасть молодежь — хотя бы чтобы пожить на одном этаже с суперзвездой.

Да-да, Пау Кубарси до сих пор живет в кампусах. Ему 17, он родом из маленькой деревни, а водительских прав еще нет.

А вот Ламин Ямаль недавно съехал — купил квартиру неподалеку от тренировочного центра, когда у него появилась девушка. При этом тренеры настояли, чтобы он большую часть дня проводил в Ла Масии — здесь он завтракает, обедает, тренируется.

Pau Cubarsí knows it won't be long before Lamine Yamal is the best in the world ✨???????????? pic.twitter.com/WRBBgeE1Yk — OneFootball (@OneFootball) November 1, 2024

Также это учителя Ла Масии позаботились, чтобы Ламин сдал экзамены на ESO — что-то типа наших 9 классов.

За то, чтобы Ямаль не опаздывал, перед клубом отвечает кузен Мохамед, который стал его водителем.

"Это место очень изменилось с моих времен. Теперь здесь много этажей с комнатами. Есть шестиместные для самых маленьких, а также четырехместные, двухместные и даже одноместные номера. Здесь же в нескольких десятках метров тренируется первая команда, поэтому дети могут это все видеть, это их мотивирует", - говорит еще один экс-директор Ла Масии Жорди Роура.

С нескрываемым удовольствием он рассказывает, что "реформы" Бартомеу свернули. Вместо психологической поддержки — дисциплина и акцент на результатах. Восстановили и иерархию в дубле, вновь поделенном на три группы: нерегулярные, основные и те, что могут привлекаться к занятиям с основой. Из последних выбирают капитана.

Ясно, есть исключения. Роура смеётся — говорит, ни за что бы не поверил, что Ямаль будет играть на Евро в 16.

Hmmmm.... La Masia is always there when we need it!



The Season Messi leaves europe after he wins the world cup and completes football

Is the same season La Masia player Lamine Yamal makes his debut for FC Barcelona.

La Masia is always there to carry the torch forward

Més que un… pic.twitter.com/AECJqQdl8J — Captain.Sadeer (@CaptainSadeer) August 9, 2023

В самые темные времена Бартомеу Жорди перевез Ламина в кампусы Ла Масии, узнав, что тот из проблемной семьи. Кто знает, может, это малого и спасло.

***

И вы не поверите, но сейчас этой махиной руководит украинец.

Андрей Щепкин возглавил Ла Масию в 2023 году, став третьим ее директором после возвращения Лапорты.

Первый — Хави Мартин — требовал больше денег на ремонты и улучшение питания, что не стыковалось с политикой сокращения расходов. Второй — Микель Пуч — поссорился с Лапортой лично.

Ну, а Щепкина знает каждый фанат гандбола.

Величественный атлет — аж 2,10 роста! Начинал в ЗТР и играл за Украину в начале 90-х, прежде чем стал незаменимым в "Барселоне" и получил испанское гражданство в 1997-м.

Andrei Xepkin is the only man to have won the EHF Champions League title a record number of seven times ????????????????????????????



Don't call him Andrei Xepkin, call him Mr. Champions League ????❗ pic.twitter.com/VlwzgxIPnP — EHF Champions League (@ehfcl) April 20, 2021

Щепкину до сих пор принадлежит рекорд по выигранным Лигам чемпионов в гандболе — аж 7. Также он член Зала славы европейского гандбола, и не покинул игру после завершения карьеры в 2007-м, став тренером.

Пост главного в Ла Масии — безумное достижение для Андрея, что шокировало Каталонию. Инсайдеры немедленно указали пальцем на Энрика Масипа — капитана гандбольной "Барсы" времен Щепкина, который сейчас является близким соратником Лапорты.

"Конечно, Щепкин мне друг. Он мне как брат! И он работает в клубе 30 лет, из которых 9 — в Ла Масии. Он хороший человек, трудолюбивый, с принципами. Вы скажете, что это пост для юриста или экономиста, но я считаю, что там должен быть спортсмен, понимающий потребности спортсменов".

Да-да, именно спортсменов.

Об этом мало пишут, но Ла Масия не только о футболе, но и баскетболе, гандболе, футзале, хоккее на траве. Из 641 воспитанника в 2022 году футболу учились 348. Как видите, большинство проживает не в кампусах, а в частных домах.

Щепкин признается, что "в футболе болел за киевское „Динамо“ или другие советские команды", а смотреть его любит "дома на диване".

Непубличный, неконфликтный человек, и почти не дает интервью.

Немного вытащили на свет его СМИ в начале 2022-го, когда российские войска пришли в его родную Новую Каховку:

"Все это на меня влияет, я очень страдаю. Плачу о своей стране. Это надо прекратить, нет ни одной причины, которая бы такое оправдывала. Мне жаль, я никогда не жил в Украине. Я уехал из УССР в Малагу в 1991-м. По правде, я не согласен со всем, чем был СССР. Его не должно было никогда существовать. Мы любили его просто потому что не видели другого. Сейчас все говорили, что Россия вот-вот нападет, а я не верил. Для меня это сюрреалистично — одна страна напала на другую, потому что та когда-то была частью ее империи. Представьте, чтобы Испания, Франция или Англия такое делали. Я никогда не чувствовал себя украинцем, если честно. Но теперь — да".

Щепкин мыслит как миллионы людей на наших и не только наших улицах. Разъезжаться по миру мы начали давно.

Что касается Ла Масии, то там его задача не футболу учить, а обеспечить функционирование служб, координацию подразделений, справедливость при наборе студентов.

Пока справляется.

А уж то, что творят тренеры в его каденцию — и подавно космос. Впервые с начала 2010-х к "Барсе" стоит очередь спонсоров, а она никого не покупает — лишь ставит своих.

Если обойдутся без глупых покупок, контрактов и реформ, то клуб вылезет из ямы когда откроют 104-тысячный "Камп Ноу". Сейчас там кипит работа, сотни строителей снуют туда-сюда, чтобы дать "Барсе" новое лицо.

Без него никуда, да?

Но еще важнее — сердце.

Прямо сейчас весь проект Лапорты упирается в Ла Масию, это она качает ему кровь. Левандовский может забивать, а Рафинья — бежать, но без 16-летних, 17-летних, 18-летних вундеркиндов ни о каком возрождении "Барселоны" мы бы сейчас вообще не говорили.