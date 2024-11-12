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Мальорка продлила контракт с воспитанником собственной академии
Этот футболист хочет завершить карьеру в родном клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный Абдон Пратс продолжит представлять команду своего детства. "Мальорка" подписала новый контракт со своим нападающим, который будет действовать до 2028 года. Хотя в этом сезоне он не является основным игроком "красно-черных", однако испанец в дальнейшем остается важной частью команды Ягобы Аррасате.
"Я очень счастлив. Правда в том, что это еще один шаг к моей цели, которая заключается в том, чтобы повесить бутсы на гвоздь здесь, в "Мальорке", помогать всем молодым людям, которые проходят через молодежную систему... Я с нетерпением жду возможности продолжать передавать весь свой опыт клубу моей жизни, чтобы он продолжал расти", - заявил нападающий.
Добавим, что в составе "Мальорки" Абдон Пратс в целом провел 251 матч, где отметился 54 голами и 11 ассистами.
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