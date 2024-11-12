  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мальорка продлила контракт с воспитанником собственной академии
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мальорка продлила контракт с воспитанником собственной академии

Испания

Этот футболист хочет завершить карьеру в родном клубе

Мальорка продлила контракт с воспитанником собственной академии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Опытный Абдон Пратс продолжит представлять команду своего детства. "Мальорка" подписала новый контракт со своим нападающим, который будет действовать до 2028 года. Хотя в этом сезоне он не является основным игроком "красно-черных", однако испанец в дальнейшем остается важной частью команды Ягобы Аррасате.

"Я очень счастлив. Правда в том, что это еще один шаг к моей цели, которая заключается в том, чтобы повесить бутсы на гвоздь здесь, в "Мальорке", помогать всем молодым людям, которые проходят через молодежную систему... Я с нетерпением жду возможности продолжать передавать весь свой опыт клубу моей жизни, чтобы он продолжал расти", - заявил нападающий.

Добавим, что в составе "Мальорки" Абдон Пратс в целом провел 251 матч, где отметился 54 голами и 11 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Игрок сборной Хорватии отказался от перехода в мадридский Реал
yellow-arrow
Ла Масия — сердце Барселоны. Она началась с усадьбы, умирала при Бартомеу, а теперь ее директор — украинец
yellow-arrow
15-летний украинский вратарь подписал контракт с клубом Ла Лиги
Мальорка
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости