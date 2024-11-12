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Игрок сборной Хорватии отказался от перехода в мадридский Реал
Интересно будет ли футболист потом сожалеть о своем выборе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В течение многих лет "Реал" интересуется молодыми футболистами, которые со временем закаляются и становятся ведущими членами команды. Это можно увидеть по развитию карьеры Винисиуса, Родриго или Феде Вальверде. Впрочем, бывают такие случаи, когда игроки отказывают "сливочным" в переходе в их клуб.
По информации журналиста Патрика Бергера, один из самых талантливых футболистов сборной Хорватии Мартин Батурина отклонил предложение мадридского гранда. "Реал" предлагал игроку пятилетний контракт, но в планах "бело-голубых" было также отдать полузащитника в аренду в Испанию на два года. Однако хорват, который имеет большого поклонника и сторонника в лице Луки Модрича, хочет с лета стать постоянным игроком топ-клуба. Интерес к нему проявляют "Барса", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед". 21-летний атакующий полузащитник планирует покинуть "Динамо Загреб" по окончании сезона и считает Бундеслигу идеальным вариантом для перехода. Клуб оценивает своего игрока в 20-25 млн евро.
⚪️ Sky Info: Kroatiens Top-Talent Martin Baturina (21/????????) hat ein Angebot von Real Madrid abgelehnt!— Patrick Berger (@berger_pj) November 11, 2024
Die Spanier lockten mit einem Fünfjahresvertrag, der Plan der Königlichen sah aber auch vor, Baturina zunächst für zwei Jahre innerhalb Spaniens zu verleihen. #Madridistas ????????… pic.twitter.com/5juUXZax0O
Добавим, что в этом сезоне Мартин Батурина сыграл 17 матчей, где отметился 2 голами и 7 ассистами.
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