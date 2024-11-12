Родри насчет выигрыша Золотого мяча: Я не расстроился по поводу того, что Винисиус не поздравил меня

Нынешняя церемония "Золотого мяча" прошла со скандалом, поскольку "Реал" решил не посещать это мероприятие. Обладатель этой награды игрок "Манчестер Сити" Родри заявил, что ни при каких обстоятельствах он не поступил бы подобным образом, как это сделали игроки "сливочных".

"Получение "Золотого мяча" было огромной радостью для моей семьи и для всех. Выигрыш меняет твою жизнь, это как "до" и "после". Многие люди поздравили меня, один из тех, кто больше всего меня взволновал - это Иньеста, который также должен иметь "Золотой мяч" в своем шкафу с трофеями, потому что он был лучшим футболистом, которого когда-либо имела наша страна. Получал ли я поздравления из "Реала"? Были от бывших игроков этого клуба, таких как Начо и Хоселу, с которыми я делил раздевалку... Я не расстроился по поводу того, что Винисиус не поздравил меня. Я волнуюсь за своих людей, свою семью и свой клуб. Я бы не сделал того, что сделал "Реал Мадрид", если бы они не появились на гала-вечере, но больше не нужно об этом думать", - цитирует слова Родри Mundo Deportivo.

Напомним, что Родри стал обладателем "Золотого мяча", опередив Винисиуса в голосовании на 41 балл.