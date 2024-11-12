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Легенды Барселоны сыграют с легендами Реала

Испания

Игроки вернутся на поле

Легенды Барселоны сыграют с легендами Реала

Getty Images / Global Images Ukraine

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Легенды "Барселоны" сыграют с легендами "Реала".

Как сообщает официальный сайт "Барселоны", матч состоится 15 декабря в Японии и это будет второй матч после матча в Дохе (Катар) 28 ноября.

На поле вернётся Андрес Иньеста, недавно объявивший о завершении карьеры, а также Хави Эрнандес, Хавьер Маскерано и Рафа Маркес. Тренировать легенд будет Альберт Феррера.

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По словам сайта "Барселоны", для Иньесты матч будет особенным, поскольку в Японии он провёл 5 сезонов, сыграв за "Виссел Кобе".

Также в тренерском штабе сине-гранатовых будут представлены Ривалдо, Боян Кркич, Хавьер Савиола, Людовик Джулии, Адриано, Гайзка Мендьета и другие.

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Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Barcelona FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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