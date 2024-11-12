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Реал Мадрид определился с идеальным вариантом усиления защиты команды в январе

Испания

Сливочные стремятся усилиться действующим чемпионом Европы

Реал Мадрид определился с идеальным вариантом усиления защиты команды в январе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство мадридского "Реала" определилось с идеальным вариантом усиления защиты команды в январе. Бывший защитник "Манчестер Сити" имеет необходимый опыт игры на самом высоком уровне.

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"Реал Мадрид" высоко ценит Эмерика Ляпорта, поскольку он имеет испанское гражданство, а также у него есть необходимый опыт игры на самом высоком уровне. Летом 2024-го года он стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Также известно, что приоритет мадридского клуба будет заключаться в подписании именно центрального защитника, несмотря на проблемы с правым крылом обороны "сливочных", что связано с травмой Дани Карвахаля.

Однако отмечается, что подписать 30-летнего Эмерика Ляпорта будет непросто, поскольку "Аль-Наср" считает его одним из ключевых игроков своей звездной команды.

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Также напомним, что скауты мадридского "Реала" активно следят за 21-летним защитником Кастелло Лукеба из "РБ Лейпциг", который недавно продлил контракт с немецким клубом.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Андрей Журба
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