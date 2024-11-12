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Барселона активно следит за сенсационным нападающим Бундеслиги

Испания

Каталонский гранд заинтересован в лучшем бомбардире чемпионата Германии

Барселона активно следит за сенсационным нападающим Бундеслиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" активно следит за сенсационным нападающим Бундеслиги, который сейчас опережает Гарри Кейна из "Баварии" в гонке за звание лучшего бомбардира чемпионата Германии.

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Согласно информации от испанского издания Diario SPORT, "Барселона" активно следит за 25-летним нападающим франкфуртского "Айнтрахта", который стал настоящей сенсацией этого сезона. Омар Мармуш заинтересовал руководство каталонского клуба, которое видит в нем универсального игрока, который может играть не только в центре нападения. В клубе рассматривают возможность подписания нападающего, который сможет играть слева.

Впрочем, не только "Барселона" знает об исключительных способностях игрока сборной Египта. Как известно, английские "Манчестер Сити" и "Челси" также активно наблюдают за сверхрезультативным нападающим.

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Добавим, что в этом сезоне 25-летний Омар Мармуш забил 14 голов и отдал 10 результативных передач за франкфуртский "Айнтрахт" в 16 матчах во всех турнирах. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.

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Барселона Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Омар Мармуш
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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