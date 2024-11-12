Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона активно следит за сенсационным нападающим Бундеслиги
Каталонский гранд заинтересован в лучшем бомбардире чемпионата Германии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" активно следит за сенсационным нападающим Бундеслиги, который сейчас опережает Гарри Кейна из "Баварии" в гонке за звание лучшего бомбардира чемпионата Германии.
Согласно информации от испанского издания Diario SPORT, "Барселона" активно следит за 25-летним нападающим франкфуртского "Айнтрахта", который стал настоящей сенсацией этого сезона. Омар Мармуш заинтересовал руководство каталонского клуба, которое видит в нем универсального игрока, который может играть не только в центре нападения. В клубе рассматривают возможность подписания нападающего, который сможет играть слева.
Впрочем, не только "Барселона" знает об исключительных способностях игрока сборной Египта. Как известно, английские "Манчестер Сити" и "Челси" также активно наблюдают за сверхрезультативным нападающим.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в этом сезоне 25-летний Омар Мармуш забил 14 голов и отдал 10 результативных передач за франкфуртский "Айнтрахт" в 16 матчах во всех турнирах. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Корзины квалификации ЧМ-2026 могут претерпеть корректировку. Были условия, при которых Украина могла бы претендовать на первый
- Хорватия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Главнокомандующий ВСУ встретился с представителями общественности. Что обсуждали?
- "Мне будет очень обидно". Анчелотти поговорил с сыном о будущем Лунина в Реале
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото