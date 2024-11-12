Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Мадрид может попытаться подписать звездного игрока Арсенала уже в январе
Сливочные длительное время охотятся за талантливым игроком канониров
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" обеспокоен возможным трансфером 23-летнего Уильяма Салиба, поскольку "Реал Мадрид" может попытаться подписать французского защитника в январское трансферное окно.
Как известно, мадридский "Реал" сделал подписание Уильяма Салиба из лондонского "Арсенала" приоритетной целью на следующее летнее трансферное окно. Однако европейский гранд может попытаться подписать талантливого защитника уже в январе из-за неприятных новостей из лазарета команды.
Напомним, что "Арсенал" подписал Салиба из "Сент-Этьена" за 27 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году, однако француз провел свой первый матч за лондонский клуб лишь в августе 2022 года. За это время он успел стать ключевым игроком команды Микеля Артеты. Уильяма Салиба также называют одним из лучших защитников мира.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне 23-летний Уильям Салиба провел 15 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, выходя в старте в каждой из этих игр. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Корзины квалификации ЧМ-2026 могут претерпеть корректировку. Были условия, при которых Украина могла бы претендовать на первый
- Первая группа граждан Украины в Польше подписала контракты с Украинским легионом
- Шатерникова рассказала о причине смерти Узелкова
- Невероятно. Лунин отметился результативным действием в матче Ла Лиги. Видео
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО