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Реал Мадрид может попытаться подписать звездного игрока Арсенала уже в январе

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Реал Мадрид может попытаться подписать звездного игрока Арсенала уже в январе

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" обеспокоен возможным трансфером 23-летнего Уильяма Салиба, поскольку "Реал Мадрид" может попытаться подписать французского защитника в январское трансферное окно.

Как известно, мадридский "Реал" сделал подписание Уильяма Салиба из лондонского "Арсенала" приоритетной целью на следующее летнее трансферное окно. Однако европейский гранд может попытаться подписать талантливого защитника уже в январе из-за неприятных новостей из лазарета команды.

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Напомним, что "Арсенал" подписал Салиба из "Сент-Этьена" за 27 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году, однако француз провел свой первый матч за лондонский клуб лишь в августе 2022 года. За это время он успел стать ключевым игроком команды Микеля Артеты. Уильяма Салиба также называют одним из лучших защитников мира.

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В этом сезоне 23-летний Уильям Салиба провел 15 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, выходя в старте в каждой из этих игр. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Вильям Салиба
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Источник:
Football365
Опубликовал: Андрей Журба
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