Теперь официально. Изменен порядок проведения полуфинальных матчей Суперкубка Испании - RFEF

Ввиду изменения календаря внутренних футбольных соревнований в Испании из-за масштабных наводнений в регионе Валенсия, вызванных штормом "Дана", было решено изменить порядок проведения полуфинальных матчей Суперкубка Испании.

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На официальном сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF) были опубликованы новые даты полуфинальных поединков за Суперкубок Испании

08.01.2025 — "Атлетик" - "Барселона"

09.01.2025 — "Реал Мадрид" - "Мальорка"

Проведение финала, как и раньше, запланировано на 12 января. Напомним, что все матчи за Суперкубок Испании состоятся в Джидде, Саудовская Аравия, на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити".

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Также добавим, что ранее Ла Лига подтвердила перенос следующего матча "Валенсии" и нескольких других команд.