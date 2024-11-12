Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теперь официально. Изменен порядок проведения полуфинальных матчей Суперкубка Испании - RFEF
Заявление было опубликовано на сайте Королевской федерации футбола Испании
Фото - Сайт RFEF - https://rfef.es/
Ввиду изменения календаря внутренних футбольных соревнований в Испании из-за масштабных наводнений в регионе Валенсия, вызванных штормом "Дана", было решено изменить порядок проведения полуфинальных матчей Суперкубка Испании.
На официальном сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF) были опубликованы новые даты полуфинальных поединков за Суперкубок Испании
- 08.01.2025 — "Атлетик" - "Барселона"
- 09.01.2025 — "Реал Мадрид" - "Мальорка"
Проведение финала, как и раньше, запланировано на 12 января. Напомним, что все матчи за Суперкубок Испании состоятся в Джидде, Саудовская Аравия, на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити".
???? OFICIAL | Cambio de fechas de las semifinales de la Supercopa de España@AthleticClub - @FCBarcelona_es @realmadrid - @RCD_Mallorca— RFEF (@rfef) November 12, 2024
???? Toda la información, aquí ????????https://t.co/EKyyFfbuM6 pic.twitter.com/BLl20vHpKh
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также добавим, что ранее Ла Лига подтвердила перенос следующего матча "Валенсии" и нескольких других команд.
Популярное сейчас
- Первая группа граждан Украины в Польше подписала контракты с Украинским легионом
- Шатерникова рассказала о причине смерти Узелкова
- Главнокомандующий ВСУ встретился с представителями общественности. Что обсуждали?
- "Мне будет очень обидно". Анчелотти поговорил с сыном о будущем Лунина в Реале
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото