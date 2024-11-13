Начо: Хотел бы, чтобы Реал никого не подписывал и сделал ставку на ребят из академии

Бывший защитник "Реала" Начо Фернандес посоветовал мадридцам не подписывать нового защитника в январе.

"Хотел бы, чтобы "Реал" никого не подписывал и сделал ставку на ребят из академии. Молодежной команде нужны шансы, и сейчас самое время", — сказал испанец в интервью COPE.

Ранее сообщалось, что "сливочные" рассматривают возможность усиления оборонительной линии после вылета Эдера Милитао до конца сезона.

Начо - воспитанник "Реала". За основную команду мадридцев он выступал с 2011 по 2024 годы.