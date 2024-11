Начо: Хотел бы, чтобы Реал никого не подписывал и сделал ставку на ребят из академии

Бывший защитник "Реала" Начо Фернандес посоветовал мадридцам не подписывать нового защитника в январе.

Ранее сообщалось, что "сливочные" рассматривают возможность усиления оборонительной линии после вылета Эдера Милитао до конца сезона.

Начо - воспитанник "Реала". За основную команду мадридцев он выступал с 2011 по 2024 годы.

????️ Nacho. “I would love for Real Madrid to bet on the academy boys and not sign anyone. The youth team needs opportunities and now is the perfect time.” @COPE pic.twitter.com/vI5FsIuVr9