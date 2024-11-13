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Начо: Хотел бы, чтобы Реал никого не подписывал и сделал ставку на ребят из академии
"Сейчас самое время" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Реала" Начо Фернандес посоветовал мадридцам не подписывать нового защитника в январе.
"Хотел бы, чтобы "Реал" никого не подписывал и сделал ставку на ребят из академии. Молодежной команде нужны шансы, и сейчас самое время", — сказал испанец в интервью COPE.
Ранее сообщалось, что "сливочные" рассматривают возможность усиления оборонительной линии после вылета Эдера Милитао до конца сезона.
Начо - воспитанник "Реала". За основную команду мадридцев он выступал с 2011 по 2024 годы.
????️ Nacho. “I would love for Real Madrid to bet on the academy boys and not sign anyone. The youth team needs opportunities and now is the perfect time.” @COPE pic.twitter.com/vI5FsIuVr9— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 13, 2024
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