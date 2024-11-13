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Экс-игрок Барселоны: Наблюдать за работой Месси и Антуана Гризманна вблизи было настоящим открытием

Испания

Игрок многому научился у них

Экс-игрок Барселоны: Наблюдать за работой Месси и Антуана Гризманна вблизи было настоящим открытием

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сержиньо Дест несколько лет провел в составе "Барселоны". Он успел застать Лионеля Месси в футболке "сине-гранатовых", который позже перешел в "ПСЖ". В интервью Sky Sports американский защитник отметил, что он многому научился у аргентинца и у Антуана Гризманна во время своего пребывания в "Барселоне".

"Тогда я не думал об этом в таком ключе, но это безумие, если задуматься. Наблюдать за работой Месси и Антуана Гризманна вблизи было настоящим открытием. Наблюдая за ними на тренировках и в играх, ты пытаешься улучшить свою игру, изучая то, что они делают, что делает их такими хорошими. Они видят, куда нужно бежать или пасовать, но это совсем другое. Они видят более широкую картину. Иногда, если ты задерживаешь игру, кажется, что ты собираешься отдать пас, но в последнюю секунду ты передумываешь, подстраиваешь свое тело и одним касанием отдаешь пас другому игроку. Это непредсказуемо для соперника и так трудно защищаться", - заявил американец.

Добавим, что в составе "Барселоны" Сержиньо Дест успел выиграть Кубок Испании в сезоне 2020/21.

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Лионель Месси Антуан Гризманн Сержиньо Дест
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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