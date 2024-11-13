  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бывший игрок Реала о Мбаппе: Когда Килиан вспыхнет, он будет впечатляющим игроком
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший игрок Реала о Мбаппе: Когда Килиан вспыхнет, он будет впечатляющим игроком

Испания

На данный момент французу непросто играть в Ла Лиге

Бывший игрок Реала о Мбаппе: Когда Килиан вспыхнет, он будет впечатляющим игроком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Килиан Мбаппе не лучшим образом начал свою карьеру в "Реале". Француз пока не является убедительным, что продемонстрировали его неудачные выступления против "Барселоны", "Милана" и "Осасуны". Нападающий подвергается острой критике за свою невыразительную игру, однако экс-игрок "сливочных" Начо верит, что 25-летний игрок добьется успеха в Мадриде.

"Мбаппе - один из лучших в мире. Когда ты приезжаешь в такой клуб, как "Реал", трудно адаптироваться, это случалось со всеми. Играть в "Реале" - это не то же самое, что играть где-то еще. Когда Килиан вспыхнет, он будет впечатляющим игроком", - заявил Начо в интервью Cope.

Добавим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провел 16 матчей, где отметился 8 голами и 2 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Спортдиректор одного из ведущих клубов Испании покинет свой пост по окончании сезона
yellow-arrow
Экс-игрок Реала относительно своего ухода из Мадрида: Я ни о чем не жалею и я очень доволен своим решением
yellow-arrow
Экс-игрок Барселоны: Наблюдать за работой Месси и Антуана Гризманна вблизи было настоящим открытием
Реал (Мадрид) Начо Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Cope
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости