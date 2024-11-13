Бывший игрок Реала о Мбаппе: Когда Килиан вспыхнет, он будет впечатляющим игроком

Килиан Мбаппе не лучшим образом начал свою карьеру в "Реале". Француз пока не является убедительным, что продемонстрировали его неудачные выступления против "Барселоны", "Милана" и "Осасуны". Нападающий подвергается острой критике за свою невыразительную игру, однако экс-игрок "сливочных" Начо верит, что 25-летний игрок добьется успеха в Мадриде.

"Мбаппе - один из лучших в мире. Когда ты приезжаешь в такой клуб, как "Реал", трудно адаптироваться, это случалось со всеми. Играть в "Реале" - это не то же самое, что играть где-то еще. Когда Килиан вспыхнет, он будет впечатляющим игроком", - заявил Начо в интервью Cope.

Добавим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провел 16 матчей, где отметился 8 голами и 2 ассистами.