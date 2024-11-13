Экс-игрок Реала относительно своего ухода из Мадрида: Я ни о чем не жалею и я очень доволен своим решением

Начо провел насыщенную и яркую карьеру в "Реале", где он завоевал немалое количество трофеев. Летом он покинул родной клуб и перешел в саудовскую "Аль-Кадсию". В интервью испанскому медиа Cope футболист подчеркнул, что сделал правильное решение относительно своего переезда в другой клуб.

"Сейчас с этим немного легче, но в начале я был шокирован, когда увидел его ["Реал"] по телевизору, для меня это было очень странно. Это решение я принял летом, о чем совсем не жалею. Сейчас я поддерживаю команду с другой точки зрения. Когда я решил уйти из "Реала", я знал, что смогу сыграть много матчей, это было обычным делом в последние годы. Но то, что я сыграю 40-50 матчей, не должно было повлиять на мое решение. Решение было очень четким, когда ты чувствуешь, что твое время пришло и закончилось так, как оно закончилось, я очень горжусь. Я ни о чем не жалею, понимал, что делал, и я очень доволен решением, которое я принял, и своей жизнью сейчас", - говорит Начо. Также у испанца спросили о том, связывались ли с ним мадридцы после травмы Милитао, поскольку "Реал" в центре защиты имеет теперь серьезные проблемы.

"Нет, нет. Я даже не думаю об этом. Это решение, которое я принял очень четко, зная, что сыграл бы 30-40-50 игр, потому что я был важным каждый сезон, и это не заставило меня изменить свое мнение. Даже если меня будут звать, то я очень счастлив здесь, мне есть за что поблагодарить мою новую команду", - заявил Начо.