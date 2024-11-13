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Спортдиректор одного из ведущих клубов Испании покинет свой пост по окончании сезона
Скорее всего пойдет на повышение
Real Sociedad
Спортивный директор "Реал Сосьедада" Роберто Олабе уйдет со своей должности после завершения сезона 2024/25. Об этом сообщает официальный сайт басконцев.
Несмотря на то, что его контракт действует до июня 2026 года, Олабе решил уйти в отставку раньше времени, заранее проинформировав об этом президента клуба Хокину Аперрибая.
Во время правления Олабе "Реал Сосьедад" завоевал свой первый крупный трофей за более чем три десятилетия, выиграв Кубок Испании в 2021 году, а также регулярно входит в шестерку лучших команд Ла Лиги за последние сезоны.
Всезоне 2023/24 "бело-голубые" впервые за 10 лет выступили Лиге чемпионов, где в 1/8 финала проиграли "Пари Сен-Жермен".
Также под руководством Олабе "Реал Сосьедад" заслужил признание за успешную торговлю и развитие талантов. В частности, можно вспомнить трансферы Александра Исака, Мартина Эдегора, Давида Сильвы и Микеля Мерино.
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