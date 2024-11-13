Спортдиректор одного из ведущих клубов Испании покинет свой пост по окончании сезона

Спортивный директор "Реал Сосьедада" Роберто Олабе уйдет со своей должности после завершения сезона 2024/25. Об этом сообщает официальный сайт басконцев.

Несмотря на то, что его контракт действует до июня 2026 года, Олабе решил уйти в отставку раньше времени, заранее проинформировав об этом президента клуба Хокину Аперрибая.

Во время правления Олабе "Реал Сосьедад" завоевал свой первый крупный трофей за более чем три десятилетия, выиграв Кубок Испании в 2021 году, а также регулярно входит в шестерку лучших команд Ла Лиги за последние сезоны.

Всезоне 2023/24 "бело-голубые" впервые за 10 лет выступили Лиге чемпионов, где в 1/8 финала проиграли "Пари Сен-Жермен".

Также под руководством Олабе "Реал Сосьедад" заслужил признание за успешную торговлю и развитие талантов. В частности, можно вспомнить трансферы Александра Исака, Мартина Эдегора, Давида Сильвы и Микеля Мерино.