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Спортдиректор одного из ведущих клубов Испании покинет свой пост по окончании сезона

Испания
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Скорее всего пойдет на повышение

Спортдиректор одного из ведущих клубов Испании покинет свой пост по окончании сезона

Real Sociedad

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Спортивный директор "Реал Сосьедада" Роберто Олабе уйдет со своей должности после завершения сезона 2024/25. Об этом сообщает официальный сайт басконцев.

Несмотря на то, что его контракт действует до июня 2026 года, Олабе решил уйти в отставку раньше времени, заранее проинформировав об этом президента клуба Хокину Аперрибая.

Во время правления Олабе "Реал Сосьедад" завоевал свой первый крупный трофей за более чем три десятилетия, выиграв Кубок Испании в 2021 году, а также регулярно входит в шестерку лучших команд Ла Лиги за последние сезоны.

Всезоне 2023/24 "бело-голубые" впервые за 10 лет выступили Лиге чемпионов, где в 1/8 финала проиграли "Пари Сен-Жермен".

Также под руководством Олабе "Реал Сосьедад" заслужил признание за успешную торговлю и развитие талантов. В частности, можно вспомнить трансферы Александра Исака, Мартина Эдегора, Давида Сильвы и Микеля Мерино.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Ла Лига
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Источник:
Real Sociedad
Опубликовал: Александр Бураков
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