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На парня навели порчу?! Игрок Барселоны Ансу Фати снова получил травму

Испания

Просто не везет игроку

На парня навели порчу?! Игрок Барселоны Ансу Фати снова получил травму

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ансу Фати не успел даже набрать оптимальную форму, как он снова получил повреждение. На тренировке в среду 21-летний вингер получил травму правого подколенного сухожилия.

По информации медицинского штаба "Барселоны", испанец выбыл из игры примерно на четыре недели. В целом для вингера "сине-гранатовых" это уже четырнадцатая травма, которую он получил на профессиональном уровне.

Добавим, что в этом сезоне Ансу Фати сыграл лишь в 7 матчах, однако никакими результативными действиями он не отличался.

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Барселона Ансу Фати
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Источник:
Барселона
Опубликовал: Александр Гресь
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