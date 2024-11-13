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На парня навели порчу?! Игрок Барселоны Ансу Фати снова получил травму
Просто не везет игроку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ансу Фати не успел даже набрать оптимальную форму, как он снова получил повреждение. На тренировке в среду 21-летний вингер получил травму правого подколенного сухожилия.
По информации медицинского штаба "Барселоны", испанец выбыл из игры примерно на четыре недели. В целом для вингера "сине-гранатовых" это уже четырнадцатая травма, которую он получил на профессиональном уровне.
INJURY NEWS | Ansu Fati suffered suffered a right hamstring injury at training on Wednesday morning. He will be out for approximately four weeks. pic.twitter.com/7dC4lzwqAv— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 13, 2024
Добавим, что в этом сезоне Ансу Фати сыграл лишь в 7 матчах, однако никакими результативными действиями он не отличался.
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