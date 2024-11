На парня навели порчу?! Игрок Барселоны Ансу Фати снова получил травму

Ансу Фати не успел даже набрать оптимальную форму, как он снова получил повреждение. На тренировке в среду 21-летний вингер получил травму правого подколенного сухожилия.

По информации медицинского штаба "Барселоны", испанец выбыл из игры примерно на четыре недели. В целом для вингера "сине-гранатовых" это уже четырнадцатая травма, которую он получил на профессиональном уровне.

INJURY NEWS | Ansu Fati suffered suffered a right hamstring injury at training on Wednesday morning. He will be out for approximately four weeks. pic.twitter.com/7dC4lzwqAv