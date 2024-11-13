Айосе Перес относительно плотного графика у игроков: Это не случайно, что травм так много, и мы должны найти способ уменьшить их количество

Едва ли не в каждом ведущем клубе тренеры сейчас сталкиваются с кадровыми потерями из-за травм своих футболистов. Одной из причин, которые влияют на такое явление является плотный график у игроков, уверяет нападающий "Вильярреала" и сборной Испании Айосе Перес.

"Календарь становится все плотнее и плотнее, а футбол - все более требовательным. Это не случайно, что травм так много, и мы должны найти способ уменьшить их количество. В каждой команде их слишком много подряд. Нам придется это изменить. Мы знаем важность футбола, мы должны продолжать играть, но мы должны найти решение. Мы уже говорили о количестве травм, особенно на прошлых выходных.

В испанском футболе очень хорошие игроки и много талантов. К сожалению, есть много травм, и я могу сказать вам это по собственному опыту. В конце концов, кто бы ни приезжал сюда [в сборную], он всегда выступает, готов к этой возможности и показывает свои лучшие результаты", - цитирует слова Айосе Переса Mundo Deportivo.

Отметим, что в частности в сборной Испании матчи Лиги наций пропустят из-за травм Ламин Ямаль, Дани Карвахаль, Родри, Унаи Симон.