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Предложение, от которого нельзя отказаться. Саудовский клуб нацелился на конкурента Лунина
Аль-Ахли всерьез нацелился на Тибо Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский "Аль-Ахли" проявляет серьезный интерес к 32-летнему голкиперу "
Как пишет источник, "Аль-Ахли" готов сделать и "Реалу", и самому Куртуа "предложение, от которого невозможно отказаться".
Напомним, что Тибо Куртуа в "Реале" является первым вратарем, а его главный конкурент по позиции – украинце Андрей Лунин.
В текущем сезоне Тибо Куртуа провел 12 матчей за "Реал", в котором он пропустил 10 голов и в 4 поединках отстоял "на ноль".
Transfermarkt оценивает стоимость Тибо в 25 миллионов евро.
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