Предложение, от которого нельзя отказаться. Саудовский клуб нацелился на конкурента Лунина

Саудовский "Аль-Ахли" проявляет серьезный интерес к 32-летнему голкиперу " Реала " Тибо Куртуа, сообщает испанское издание DefensaCentral.

Как пишет источник, "Аль-Ахли" готов сделать и "Реалу", и самому Куртуа "предложение, от которого невозможно отказаться".

Напомним, что Тибо Куртуа в "Реале" является первым вратарем, а его главный конкурент по позиции – украинце Андрей Лунин.

В текущем сезоне Тибо Куртуа провел 12 матчей за "Реал", в котором он пропустил 10 голов и в 4 поединках отстоял "на ноль".

Transfermarkt оценивает стоимость Тибо в 25 миллионов евро.