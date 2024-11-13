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Предложение, от которого нельзя отказаться. Саудовский клуб нацелился на конкурента Лунина

Испания
Обновлено

Аль-Ахли всерьез нацелился на Тибо Куртуа

Предложение, от которого нельзя отказаться. Саудовский клуб нацелился на конкурента Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Саудовский "Аль-Ахли" проявляет серьезный интерес к 32-летнему голкиперу "Реала" Тибо Куртуа, сообщает испанское издание DefensaCentral.

Как пишет источник, "Аль-Ахли" готов сделать и "Реалу", и самому Куртуа "предложение, от которого невозможно отказаться".

Напомним, что Тибо Куртуа в "Реале" является первым вратарем, а его главный конкурент по позиции – украинце Андрей Лунин.

В текущем сезоне Тибо Куртуа провел 12 матчей за "Реал", в котором он пропустил 10 голов и в 4 поединках отстоял "на ноль".

Transfermarkt оценивает стоимость Тибо в 25 миллионов евро.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
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