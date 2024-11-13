Стал известен новый спортивный директор Реал Сосьедада

Стал известен новый спортивный директор "Реала Сосьедада" с сезона 2025/26.

Им станет Эрик Бретос - "правая рука" нынешнего спортдира Роберто Олабе.

Читайте также Спортдиректор одного из ведущих клубов Испании покинет свой пост по окончании сезона

В испанском клубе, Бретос регулярно отвечал за поиск наиболее интересных игроков на месте, предложения по которым он выдвигает, и участвовал в подписании контрактов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По словам источника, болельщики благодарят Бретоса за его вклад в клуб.

Напомним, 13 ноября Роберто Олабе объявил об уходе из клуба в конце нынешнего сезона.