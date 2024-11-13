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Стал известен новый спортивный директор Реал Сосьедада

Испания

Он уже работал в структуре клуба

Стал известен новый спортивный директор Реал Сосьедада

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Стал известен новый спортивный директор "Реала Сосьедада" с сезона 2025/26.

Им станет Эрик Бретос - "правая рука" нынешнего спортдира Роберто Олабе.

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В испанском клубе, Бретос регулярно отвечал за поиск наиболее интересных игроков на месте, предложения по которым он выдвигает, и участвовал в подписании контрактов.

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По словам источника, болельщики благодарят Бретоса за его вклад в клуб.

Напомним, 13 ноября Роберто Олабе объявил об уходе из клуба в конце нынешнего сезона.

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Источник:
Noticias de Gipuzkoa
Опубликовал: Владислав Прийменко
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