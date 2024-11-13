Испания
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Стал известен новый спортивный директор Реал Сосьедада
Он уже работал в структуре клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Стал известен новый спортивный директор "Реала Сосьедада" с сезона 2025/26.
Им станет Эрик Бретос - "правая рука" нынешнего спортдира Роберто Олабе.
В испанском клубе, Бретос регулярно отвечал за поиск наиболее интересных игроков на месте, предложения по которым он выдвигает, и участвовал в подписании контрактов.
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По словам источника, болельщики благодарят Бретоса за его вклад в клуб.
Напомним, 13 ноября Роберто Олабе объявил об уходе из клуба в конце нынешнего сезона.
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Источник:Noticias de Gipuzkoa
Опубликовал: Владислав Прийменко
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