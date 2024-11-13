Молодёжная сборная Испании столкнулась с трудностями перед контрольным матчем с Англией.

Футболисты сборной Испании U21 сообщили, что не поедут в эту среду в Сотогранде (Кадис) из-за погодных условий. Команда должна была туда поехать, чтобы сыграть матч с Англией в пятницу.

RFEF сообщила, что создаст новый план поездки, чтобы сыграть товарищеский матч с Англией на муниципальном стадионе в Ла-Линья-де-ла-Консепсьон в Кадисе.