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Молодёжная сборная Испании столкнулась с трудностями перед контрольным матчем с Англией
Против природы не пойти
metalist1925.com
Молодёжная сборная Испании столкнулась с трудностями перед контрольным матчем с Англией.
Футболисты сборной Испании U21 сообщили, что не поедут в эту среду в Сотогранде (Кадис) из-за погодных условий. Команда должна была туда поехать, чтобы сыграть матч с Англией в пятницу.
RFEF сообщила, что создаст новый план поездки, чтобы сыграть товарищеский матч с Англией на муниципальном стадионе в Ла-Линья-де-ла-Консепсьон в Кадисе.
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Источник:20 Minutos
Опубликовал: Владислав Прийменко
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