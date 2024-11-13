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Молодёжная сборная Испании столкнулась с трудностями перед контрольным матчем с Англией

Испания

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Молодёжная сборная Испании столкнулась с трудностями перед контрольным матчем с Англией

metalist1925.com

Новина українською

Молодёжная сборная Испании столкнулась с трудностями перед контрольным матчем с Англией.

Футболисты сборной Испании U21 сообщили, что не поедут в эту среду в Сотогранде (Кадис) из-за погодных условий. Команда должна была туда поехать, чтобы сыграть матч с Англией в пятницу.

RFEF сообщила, что создаст новый план поездки, чтобы сыграть товарищеский матч с Англией на муниципальном стадионе в Ла-Линья-де-ла-Консепсьон в Кадисе.

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Молодежная сборная Испании
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Источник:
20 Minutos
Опубликовал: Владислав Прийменко
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