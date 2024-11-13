Мадридский "Реал" во время международного перерыва проследит за защитником "Тоттенхэма" Педро Порро.

Защитник "Тоттенхэма" сыграет в сборной Испании в Лиге Наций.

По информации Relevo, скауты клуба посетят матчи испанцев против Дании 15 ноября и Швейцарии 18 ноября.

"Реал" понимает, что им придётся выйти на рынок для омоложения состава. Карвахалю 32 года и у него ещё травма крестов, Лукасу – 33 года и его контракт заканчивается в июне. Один из вариантов – Порро.

"Порро - одно из имен, подчеркнутых красным генеральным директором Хосе Анхелем Санчесом, чтобы омолодить команду. Его молодость, прогресс (он повзрослел в Ла Лиге, начал в Португалии и уже три сезона блистает в Англии) и то, что он испанец, имеют значение", - сообщает источник.

Но сложно будет договориться с президентом "Тоттенхэма" Леви.

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Педро Порро в этом сезоне отыграл 13 игр за "Тоттенхэм", в которых забил гол и отдал двуе голевых передачи. Контракт футболиста с "Тоттенхэмом" действителен до 2028 года.

TransferMarkt оценивает игрока в 45 млн евро.