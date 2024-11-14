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Реал и Барселона следят за центральным защитником Ноттингема

Испания

Этим игроком также давно интересуются другие европейские топ-клубы

Реал и Барселона следят за центральным защитником Ноттингема

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мурилло уже несколько сезонов подряд демонстрирует уверенную игру в защите "Ноттингема". "Лесники" в этом сезоне сенсационно находятся в верхней части таблицы и немалую заслугу в этом может записать на себя 22-летний центральный защитник.

Как сообщает Sport.es, за бразильцем внимательно следят "Реал" и "Барселона". В августе каталонцы сделали шаг к усилению обороны, но не имела денег для полноценного трансфера. Ханси Флик все еще рассматривает подписание бразильца. Он левша, очень сильный физически (хотя и не слишком высокий - 1,85 м), смелый, корректный, с хорошим контролем мяча и возможностью сыграть на позиции левого защитника. "Реал" активизировался на фоне травм Эдера Милитао и Дани Карвахаля, поскольку у "сливочных" единственным здоровым центрбеком сейчас остался только Антонио Рюдигер. Кроме того, испанским клубам придется столкнуться с конкуренцией за подписание игрока "Ноттингема", поскольку им также интересуются "Челси" и "Ювентус".

Добавим, что Мурилло в этом сезоне провел 11 матчей и отметился одним забитым мячом. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Гресь
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