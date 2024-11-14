  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Луис де ла Фуэнте относительно своего будущего в сборной: Без контракта я бы не смог тренировать
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис де ла Фуэнте относительно своего будущего в сборной: Без контракта я бы не смог тренировать

Испания

Все решится в конце года

Луис де ла Фуэнте относительно своего будущего в сборной: Без контракта я бы не смог тренировать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Луис де ла Фуэнте в январе 2023 года возглавил сборную Испании. За это время "Фурия Роха" видоизменила свою игру и под его руководством выиграла Лигу наций и Евро-2024. Испанский тренер в интервью Marca ответил на слухи о неопределенности относительно продолжения сотрудничества со сборной.

"Без контракта я бы не смог тренировать. Желание есть с обеих сторон. Я уверен, что когда состоятся выборы 16 декабря, не будет никаких проблем с тем, чтобы все уладить", - заявил Луис де ла Фуэнте.

Добавим, что под руководством 63-летнего специалиста сборная Испании одержала 22 победы, 2 ничьи и потерпела лишь 2 поражения.

По теме
yellow-arrow
Эмерик Ляпорт о своем решении играть в Саудовской Аравии: Я не собираюсь зависеть от того, что думают другие люди
yellow-arrow
В Реале ожидают возвращения в строй одного из защитников к матчу с Ливерпулем
yellow-arrow
Луис де ла Фуэнте о критике со стороны Барселоны: Это их роль, и они говорят там то, что соответствует их интересам
Испания Луис де ла Фуэнте
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости