Луис де ла Фуэнте относительно своего будущего в сборной: Без контракта я бы не смог тренировать

Луис де ла Фуэнте в январе 2023 года возглавил сборную Испании. За это время "Фурия Роха" видоизменила свою игру и под его руководством выиграла Лигу наций и Евро-2024. Испанский тренер в интервью Marca ответил на слухи о неопределенности относительно продолжения сотрудничества со сборной.

"Без контракта я бы не смог тренировать. Желание есть с обеих сторон. Я уверен, что когда состоятся выборы 16 декабря, не будет никаких проблем с тем, чтобы все уладить", - заявил Луис де ла Фуэнте.

Добавим, что под руководством 63-летнего специалиста сборная Испании одержала 22 победы, 2 ничьи и потерпела лишь 2 поражения.