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Переход таки возможен?! Игрок сборной Испании ответил относительно интереса к нему со стороны мадридского Реала
Тем интереснее будет наблюдать за ближайшим трансферным окном
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На фоне серьезных травм Милитао и Карвахаля, "сливочные" вынуждены выйти на трансферный рынок и искать усиление в обороне. Довольно часто появляется информация об интересе "Реала" к игроку "Аль-Насра" Эмерику Ляпорту. Центральный защитник во время международного перерыва дал понять, что он прислушивается к возможному звонку из Мадрида.
"Я не знаю об этом. Я читал то же самое, что и вы, поэтому нет никаких проблем. Это звучит хорошо. Очевидно, что вы не относитесь свысока к таким командам, как "Реал Мадрид"", - цитирует Эмерика Ляпорта Marca.
Добавим, что в этом сезоне Эмерик Ляпорт провел 15 матчей и отметился 3 голами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн евро.
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