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Луис де ла Фуэнте о критике со стороны Барселоны: Это их роль, и они говорят там то, что соответствует их интересам

Испания

Испанец старается не обращать на это внимание

Луис де ла Фуэнте о критике со стороны Барселоны: Это их роль, и они говорят там то, что соответствует их интересам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте своей яркой игрой покорило немало болельщиков за последнее время. В "Фурии Роха" играют представители разных клубов, однако руководство "Барселоны" время от времени критикует тренера национальной команды за то, как он распоряжается игроками "сине-гранатовых". Впрочем, Луис де ла Фуэнте старается не обращать внимание на эти замечания.

"Это их роль, и они говорят там то, что соответствует их интересам. Каждый защищает свой дом, и я хотел бы дать понять, что выбор за каждым из нас. Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы защищать интересы всех нас. Мы должны заботиться о защите интересов всех нас. Мы должны иметь такую чувствительность. Я не знаю, сильно ли это меня беспокоит или немного, но это не влияет на принятие мной решений", - говорит испанский тренер. Также его не обошел вопрос о возможной спешке привлечения Ламина Ямаля в ряды национальной сборной.

"Я бы не изменил ни одной запятой в этих размышлениях. Ламину 17 лет и мы должны быть очень осторожными. Все вы, кто все хвалит, будут критиковать его, когда дела пойдут не так, как надо. В "Барсе" о нем хорошо заботятся, но фраза о 1000 деталей - не моя. Эти детали являются важнейшими, чтобы достичь больших целей. Всегда был какой-то очень хороший игрок, который не достиг успеха, и мы удивляемся, почему. Скорее всего, потому что он не позаботился о них. Управление средствами, питание... это то, что позволяет футболисту достичь больших успехов. Конечно, Месси, Криштиану или Марадона позаботились бы обо всех этих деталях", - заявил в интервью Marca Луис де ла Фуэнте.

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Испания Барселона Луис де ла Фуэнте
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
14.11.2024 в 10:36
Деструктивные балаболы Лапорты
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
14.11.2024 в 10:36
Деструктивные балаболы Лапорты
Ответить
0
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