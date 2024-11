В Реале ожидают возвращения в строй одного из защитников к матчу с Ливерпулем

Защитник "Реала" Лукас Васкес продолжает восстанавливаться после травмы длинной приводящей мышцы левой ноги, которую он получил 9 ноября в поединке Ла Лиги против "Осасуны" (4:0).

Ранее сообщалось, что Васкес пропустит около месяца, но в стане мадридского клуба ожидают возвращения 33-летнего испанца уже в игре с "Ливерпулем" в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

На счету Лукаса два гола и одна результативная передача в 14 матчах во всех турнирах в этом сезоне.

Напомним, "Реал" сыграет против "Ливерпуля" 27 ноября на "Энфилде". Начало - в 22:00.

???? BREAKING: Real Madrid are CONFIDENT that Lucas Vázquez will be fit vs Liverpool. @marca pic.twitter.com/qF4a8wKuhC