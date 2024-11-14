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В Реале ожидают возвращения в строй одного из защитников к матчу с Ливерпулем

Испания

Преждевременное восстановление

В Реале ожидают возвращения в строй одного из защитников к матчу с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Реала" Лукас Васкес продолжает восстанавливаться после травмы длинной приводящей мышцы левой ноги, которую он получил 9 ноября в поединке Ла Лиги против "Осасуны" (4:0).

Ранее сообщалось, что Васкес пропустит около месяца, но в стане мадридского клуба ожидают возвращения 33-летнего испанца уже в игре с "Ливерпулем" в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

На счету Лукаса два гола и одна результативная передача в 14 матчах во всех турнирах в этом сезоне.

Напомним, "Реал" сыграет против "Ливерпуля" 27 ноября на "Энфилде". Начало - в 22:00.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Лукас Васкес травма
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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