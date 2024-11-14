Испанские гранды присмотрелись к защитнику "Болоньи".

По информации журналиста Sky Sports и TeamTalk Руда Галетти, "Реал" и "Атлетико" заинтересованы в летнем трансфере защитника Сэма Букумы.

Также, по словам журналиста, в гонке присутствуют и "Ювентус".

На сегодняшний день Сэм занимает 9-е место в Серии А по количеству завершенных передач (626), 1-е место в "Болонье" а также по выигранным единоборствам (51) и подборам (43), - написал Галетти.

Сэм Букума – основной 25-летний защитник "Болоньи" из Нидерландов. В этом сезоне сыграл в 15 играх во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

TransferMarkt оценивает нидерландского игрока в 18 млн евро.