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Испанские гранды присмотрелись к защитнику Болоньи
Сложный выбор у футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанские гранды присмотрелись к защитнику "Болоньи".
По информации журналиста Sky Sports и TeamTalk Руда Галетти, "Реал" и "Атлетико" заинтересованы в летнем трансфере защитника Сэма Букумы.
Также, по словам журналиста, в гонке присутствуют и "Ювентус".
На сегодняшний день Сэм занимает 9-е место в Серии А по количеству завершенных передач (626), 1-е место в "Болонье" а также по выигранным единоборствам (51) и подборам (43), - написал Галетти.
Сэм Букума – основной 25-летний защитник "Болоньи" из Нидерландов. В этом сезоне сыграл в 15 играх во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
TransferMarkt оценивает нидерландского игрока в 18 млн евро.
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