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Голкипер Арсенала о Касильясе: Я много смотрел на его рефлексы, ауру и то, как он прыгал как кот

Испания

Икер достиг невероятных высот в своей карьере

Голкипер Арсенала о Касильясе: Я много смотрел на его рефлексы, ауру и то, как он прыгал как кот

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Давид Рая второй сезон подряд проводит в основе "Арсенала". Голкипер хоть еще не выигрывал никаких титулов на клубном уровне, однако в сборной Испании становился победителем Лиги наций-2023 и Евро-2024. В интервью Mundo Deportivo 29-летний вратарь рассказал, что его кумиром является Икер Касильяс, на которого он больше всего ориентируется.

"То, что сделал Касильяс со сборной в том победном цикле, сделало его моим ориентиром. Он был моим героем. Я много смотрел на его рефлексы, ауру и то, как он прыгал как кот. С "Реалом" он мог не иметь работы почти весь матч, а на 90-й минуте он спасал команду, добывая ей победу. Он был подключен на протяжении всей игры, ничего не делая, и в итоге сделал два невероятных сейва в последние несколько минут. Этого очень трудно достичь и это очень важно для большого клуба или национальной сборной", - заявил Давид Рая.

Напомним, что Икер Касильяс в составе "Реала", "Порту" и сборной Испании в целом выиграл 24 трофея.

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Икер Касильяс Давид Райя
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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