Нападающий сборной Испании раскритиковал Ла Лигу за проведение матчей сразу после наводнения, которое произошло в Валенсии

Игрок "Вильярреала" Айосе Перес присоединился к резкой критике тренеров и игроков за то, что Ла Лига сохранила спорный день чемпионата сразу после наводнения, вызванного штормом "Дана" в Валенсии. Тогда в результате стихийного бедствия погибло более 200 человек.

"Мы не должны были дойти до того, что тренеры и игроки должны были выйти и высказать свое мнение. В конце концов, это очень ясно, мы говорим о катастрофе.Мы должны были быть на стороне Валенсии. В такие моменты футбол отходит на второй или третий план. В тот момент важными были все те люди, которые пострадали от "Дана".

Мы все осознавали, что находимся не в лучших условиях для проведения игры. Но решение было не в наших руках, мы должны были играть, и мы играли, хотя все соглашались, что не должны были этого делать", - цитирует слова Айосе Переса Mundo Deportivo.