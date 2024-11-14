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Нападающий сборной Испании раскритиковал Ла Лигу за проведение матчей сразу после наводнения, которое произошло в Валенсии

Испания

Футболист очень разочарован таким решением функционеров

Нападающий сборной Испании раскритиковал Ла Лигу за проведение матчей сразу после наводнения, которое произошло в Валенсии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Игрок "Вильярреала" Айосе Перес присоединился к резкой критике тренеров и игроков за то, что Ла Лига сохранила спорный день чемпионата сразу после наводнения, вызванного штормом "Дана" в Валенсии. Тогда в результате стихийного бедствия погибло более 200 человек.

"Мы не должны были дойти до того, что тренеры и игроки должны были выйти и высказать свое мнение. В конце концов, это очень ясно, мы говорим о катастрофе.Мы должны были быть на стороне Валенсии. В такие моменты футбол отходит на второй или третий план. В тот момент важными были все те люди, которые пострадали от "Дана".

Мы все осознавали, что находимся не в лучших условиях для проведения игры. Но решение было не в наших руках, мы должны были играть, и мы играли, хотя все соглашались, что не должны были этого делать", - цитирует слова Айосе Переса Mundo Deportivo.

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Вильярреал Ла Лига Айосе Перес
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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