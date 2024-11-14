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Звёздный игрок Баварии дал согласие на переход в Реал
Решение принято
Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный игрок мюнхенской "Баварии" дал согласие на переход в "Реал".
Альфонсо Дэвис сообщил испанскому клубу о решении присоединиться к ним летом свободным агентом. Сделка завершена.
"На левом фланге защитника не ищут, потому что он у них уже практически готов. В "Реал Мадриде" также планируют предстоящую кампанию с Альфонсо Дэвисом в составе. У канадца из "Баварии" заканчивается контракт через семь месяцев, и его желание подписать контракт с клубом "Меренге" очевидно", - сообщил источник.
С большей вероятностью, "Реал" не усилится зимой.
Davies y Arnold comprometen la estrategia del Real Madrid para el mercado de invierno.— Relevo (@relevo) November 14, 2024
◾️En el club blanco dan por muy encaminados los fichajes de ambos laterales para verano.
✍️ @Rodra10_97 https://t.co/2jgW2jumNf
Левый защитник Альфонсо Дэвис сейчас играет в "Баварии". В этом сезоне он сыграл в 15 играх во всех турнирах и отдал 3 голевых передачи.
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