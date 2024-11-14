  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Звёздный игрок Баварии дал согласие на переход в Реал
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звёздный игрок Баварии дал согласие на переход в Реал

Испания

Решение принято

Звёздный игрок Баварии дал согласие на переход в Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звёздный игрок мюнхенской "Баварии" дал согласие на переход в "Реал".

Альфонсо Дэвис сообщил испанскому клубу о решении присоединиться к ним летом свободным агентом. Сделка завершена.

"На левом фланге защитника не ищут, потому что он у них уже практически готов. В "Реал Мадриде" также планируют предстоящую кампанию с Альфонсо Дэвисом в составе. У канадца из "Баварии" заканчивается контракт через семь месяцев, и его желание подписать контракт с клубом "Меренге" очевидно", - сообщил источник.

С большей вероятностью, "Реал" не усилится зимой.

Левый защитник Альфонсо Дэвис сейчас играет в "Баварии". В этом сезоне он сыграл в 15 играх во всех турнирах и отдал 3 голевых передачи.

По теме
yellow-arrow
Нападающий сборной Испании раскритиковал Ла Лигу за проведение матчей сразу после наводнения, которое произошло в Валенсии
yellow-arrow
Голкипер Арсенала о Касильясе: Я много смотрел на его рефлексы, ауру и то, как он прыгал как кот
yellow-arrow
Испанские гранды присмотрелись к защитнику Болоньи
Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альфонсо Дэвис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Relevo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости