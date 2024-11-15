Барселона следит за игроком Вулверхэмптона

"Барселона" под руководством Ханси Флика переродилась и сметает соперников на своем пути. Несмотря на финансовые трудности, каталонцам удается делать качественные приобретения и руководство команды понимает, что на определенных позициях еще нужно искать усиление.

По информации испанского медиа, "сине-гранатовые" размышляют над приобретением левого защитника. Ханси Флик имеет на этой позиции Алехандро Бальде, однако немецкий тренер хочет, чтобы подписали еще одного игрока, который бы составил конкуренцию испанцу. Одним из кандидатов является Уго Буэно, который играет за "Фейенорд" на правах аренды из "Вулверхэмптона". 22-летний защитник имеет постоянную игровую практику в Роттердаме, а также он может достаточно дешево обойтись каталонцам в случае оформления полноценного трансфера (6 млн евро по данным transfermarkt). Активизировать переговоры по переходу левого защитника "Барселона" сможет в конце сезона, когда у испанца завершится аренда в "Фейеноорде".

Добавим, что в этом сезоне Уго Буэно провел 10 матчей и отметился 3 ассистами.