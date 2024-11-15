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Перес - Анчелотти: Это не тот Мбаппе, которого я подписал

Испания

Ждали нового Роналду, а не Анелька

Перес - Анчелотти: Это не тот Мбаппе, которого я подписал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес недоволен игрой нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, руководство мадридского клуба желает видеть Килиана в роли лучшего футболиста команды, "нового Криштиану Роналду, а не Николя Анелька".

В частности, в одном из своих последних разговоров с главным тренером "сливочных" Карло Анчелотти Перес сказал: "Это не тот Мбаппе, которого я подписал, он должен выйти из тени". Такого же мнения придерживается и итальянский специалист.

С начала текущего сезона Мбаппе забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах.

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Карло Анчелотти Флорентино Перес Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.11.2024 в 12:45
Ну, еще бы... курит на пару с Хакими кальян, бухает... Все! Жизнь удалась... Рано по возрасту стал чемпионом мира, алчные родители увидели в сыне неиссякаемый источник потока денег, поставили этот поток в приоритет, футбол отодвинули на задний план и вот результат...
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Комментарии 3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.11.2024 в 12:45
Ну, еще бы... курит на пару с Хакими кальян, бухает... Все! Жизнь удалась... Рано по возрасту стал чемпионом мира, алчные родители увидели в сыне неиссякаемый источник потока денег, поставили этот поток в приоритет, футбол отодвинули на задний план и вот результат...
Ответить
0
0
Nevermore (Донецк)
15.11.2024 в 11:59
негры все на одно лицо
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0
3
Nevermore (Донецк)
15.11.2024 в 11:58
подделка
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0
2

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