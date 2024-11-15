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Перес - Анчелотти: Это не тот Мбаппе, которого я подписал
Ждали нового Роналду, а не Анелька
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Реала" Флорентино Перес недоволен игрой нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, руководство мадридского клуба желает видеть Килиана в роли лучшего футболиста команды, "нового Криштиану Роналду, а не Николя Анелька".
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В частности, в одном из своих последних разговоров с главным тренером "сливочных" Карло Анчелотти Перес сказал: "Это не тот Мбаппе, которого я подписал, он должен выйти из тени". Такого же мнения придерживается и итальянский специалист.
С начала текущего сезона Мбаппе забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах.
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