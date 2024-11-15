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Игрок Барсы рассказал, как восстанавливался после тяжелой травмы

Испания
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Игрок довольно долгое время был вне игры

Игрок Барсы рассказал, как восстанавливался после тяжелой травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Год для Френки де Йонга был не самым лучшим. Игроку "Барселоны" длительное время мешала травма лодыжки, из-за которой он пропустил несколько месяцев соревнований в составе каталонцев. Физические проблемы также стали причиной того, что он не сумел попасть на Евро со сборной Нидерландов. В интервью Voetbal International полузащитник подробно рассказал об этом непростом периоде в своей карьере.

"Я много времени провожу на лодыжке. Теперь мне приходится гораздо больше о ней заботиться. Раньше я даже не думал о голеностопе перед соревнованиями, но теперь я забочусь о нем перед тренировками и соревнованиями. Я должен прикладывать лед, я должен делать дополнительную подготовку к тренировкам... Я помню тот момент (травму голеностопа в матче с "Реалом" 21 апреля). Я спешил сыграть матчи с "Реалом" и "ПСЖ". Я не восстановился на 100%, поэтому не был уверен, что выйду на игру. У меня было несколько сомнений. Конечно, сегодня я сделаю все по-другому. Я никогда не чувствовал, что должен прекратить играть в футбол. Это было довольно трудно, но я имел большую поддержку от моей жены, моего сына, моей семьи и моих друзей. Время от времени ты говоришь об этом с кем-то в деталях, и поддержка людей, которые тебя окружают, очень приятна", - говорит голландец.

Добавим, что в этом сезоне Френки де Йонг сыграл 7 матчей, однако никакими результативными действиями не отмечался.

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Источник:
Voetbal International
Опубликовал: Александр Гресь
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