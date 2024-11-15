Молодой талант Барселоны, на фоне профессиональных неудач, обращался за помощью к психологу

Марк Касадо стал настоящим открытием "Барселоны" в этом сезоне. Учитывая большое количество травмированных игроков и ограниченные финансовые ресурсы, Ханси Флик выпускал в основе молодого опорника, который с первых матчей начал демонстрировать высокий уровень игры. Впрочем, еще полгода назад, ситуация у 21-летнего игрока выглядела совсем иной и он был вынужден обратиться за помощью к психологу.

"Здесь люди, которые меня окружают, очень помогли мне, потому что я очень амбициозный человек, и иногда это может быть плохой вещью. Ты расстраиваешься, нервничаешь, когда видишь, что тебе не дают шанса. Мои люди очень помогают мне успокоиться, ищут профессионалов, которые бы работали над этим, и я думаю, что все прошло очень хорошо. Он [спортивный психолог] помог мне, особенно в начале, когда я увидел, что не получаю желаемых возможностей, а мне казалось, что я работаю в полную силу. Это меня очень разочаровывало. В голове я думал, что если я не получаю возможности, то это потому, что я не выкладываюсь на полную. И меня разочаровывало осознание того, что я выкладывался на полную, но в то же время я думал, что мог бы сделать больше, чтобы попробовать сыграть в чем-то", - рассказывает Марк Касадо. Углубляясь в детали, полузащитник признался, что этот период разочарования наступил в начале прошлого сезона, когда Хави Эрнандес возглавлял клуб. Он вызывал в основную команду более 40 раз, но тот практически не играл.

"Именно тогда, в начале сезона, у меня был сложный момент, когда я очень разочаровался, но люди, которые меня окружали, помогали мне искать решения, которые мне помогли. Затем я оказался в резервной команде, и уверенность во мне от Рафаэля Маркеса была огромной. Важно было перенести уровень, который я показывал в резервной команде, в первую команду", - говорит футболист в интервью Mundo Deportivo.

Добавим, что под руководством Хави, Марк Касадо сыграл лишь в 4 матчах во всех турнирах. В этом же сезоне полузащитник 15 раз появлялся на поле и отметился 5 ассистами.