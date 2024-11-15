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Один из центральных защитников Атлетико возвращается к тренировкам основной группы
Приятная новость для Эль Чоло
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клеман Ленгле на прошлой неделе получил травму стопы, но как оказалось, она была не очень серьезной.
По информации Marca, француз вернулся к тренировкам в основной группе, демонстрируя явное улучшение. Однако у 29-летнего защитника все еще есть некоторые последствия, поэтому он не стал форсировать события, и было решено, что он не должен тренироваться до конца. До следующей недели он должен полностью восстановиться. Что касается Ле Нормана, то футболист продолжает делать гигантские шаги в своем сложном и изнурительном восстановлении, работая по индивидуальному плану.
Добавим, что Клеман Ленгле в этом сезоне сыграл лишь в 5 матчах во всех турнирах.
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