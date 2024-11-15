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Игрок Реал Сосьедада считает, что каждый может получить свой шанс сыграть в основе сборной

Испания

Только для этого надо быть терпеливым и много работать над собой

Игрок Реал Сосьедада считает, что каждый может получить свой шанс сыграть в основе сборной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мартин Субименди является одним из лидеров "Реал Сосьедада". Его также постоянно вызывают в лагерь сборной Испании, однако там полузащитник в основном должен довольствоваться появлением на поле со скамейки запасных из-за наличия такого игрока как Родри. Впрочем, баскский игрок уверяет, что он должен был принять роль, поскольку понимает масштаб опыта и навыков футболиста "Манчестер Сити". Учитывая то, что полузащитник "горожан" из-за травмы выбыл до конца сезона, именно Субименди будет появляться на это время в основе "Фурии Роха".

"Когда я пришел в сборную, Родри был очень устоявшимся игроком, лидером, капитаном в команде, а я был там лишь короткий промежуток времени. Луис [де ла Фуэнте] давал Родри много минут, а я много раз говорил, что я пришел сюда не для того, чтобы мешать. Вы должны ждать момента, потому что он приходит к каждому", - цитирует Мартина Субименди Mundo Deportivo.

Добавим, что в этом сезоне полузащитник "Реал Сосьедад" провел 16 матчей, где отметился голом и 2 ассистами.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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