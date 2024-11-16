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Реал определился, кого назначит новым тренером в случае увольнения Анчелотти

Испания
Обновлено

Аргентинский тренер станет одним из кандидатов на замену Анчелотти

Реал определился, кого назначит новым тренером в случае увольнения Анчелотти

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После ряда неудач Анчелотти руководство клуба заинтересовано в смене тренера, главным кандидатом является Сантьяго Солари.

Сантьяго Солари выступал за "Реал Мадрид" как игрок с 2000 по 2005 год и возглавлял команду с октября 2018-го по март 2019-го, после увольнения Хулена Лопетеги.

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По информации As, Солари будет занимать должность главного тренера "Реала" до прихода Хаби Алонсо из "Байера".

Напомним, при Карло Анчелотти мадридский "Реал" потерпел два поражения подряд - от "Барселоны" (0:4) и "Милана" (1:3). В чемпионате Испании "сливочные" занимают второе место и отстают от лидирующей "Барсы" на 6 очков, а в Лиге чемпионов после 4 туров они занимают 17 место.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Сантьяго Солари
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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.11.2024 в 10:48
Дарма, папа Карло всерівно візьме 1 місце, як це завжди буває. Це просто тимчасові негаразди, що пройдуть..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.11.2024 в 10:48
Дарма, папа Карло всерівно візьме 1 місце, як це завжди буває. Це просто тимчасові негаразди, що пройдуть..
Ответить
0
0

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