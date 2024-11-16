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Реал определился, кого назначит новым тренером в случае увольнения Анчелотти
Аргентинский тренер станет одним из кандидатов на замену Анчелотти
После ряда неудач Анчелотти руководство клуба заинтересовано в смене тренера, главным кандидатом является Сантьяго Солари.
Сантьяго Солари выступал за "Реал Мадрид" как игрок с 2000 по 2005 год и возглавлял команду с октября 2018-го по март 2019-го, после увольнения Хулена Лопетеги.
По информации As, Солари будет занимать должность главного тренера "Реала" до прихода Хаби Алонсо из "Байера".
Напомним, при Карло Анчелотти мадридский "Реал" потерпел два поражения подряд - от "Барселоны" (0:4) и "Милана" (1:3). В чемпионате Испании "сливочные" занимают второе место и отстают от лидирующей "Барсы" на 6 очков, а в Лиге чемпионов после 4 туров они занимают 17 место.
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