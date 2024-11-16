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Журналист назвал приоритетную цель Барсы на лето 2025 года
Не теряет надежд подписать Нико Уильямса
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес сообщил, что главная цель "Барсы" на лето 2025 - попытаться снова подписать полузащитника "Атлетик Бильбао" Нико Уильямса.
Напомним, "Барселона" хотела подписать игрока этим летом, но Уильямс заявил, что хочет остаться в "Атлетике".
По информации журналиста, каталонская команда сделает все, чтобы получить испанского вингера в летнее трансферное окно 2025 года.
Добавим, что лучший друг Уильямса Ламин Ямал может повлиять на переход 22-летнего испанца.
Напомним, Уильямс за этот сезон забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 11 играх.
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