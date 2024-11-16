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Журналист назвал приоритетную цель Барсы на лето 2025 года

Испания

Не теряет надежд подписать Нико Уильямса

Журналист назвал приоритетную цель Барсы на лето 2025 года

Getty Images/Global Images Ukraine

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Журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес сообщил, что главная цель "Барсы" на лето 2025 - попытаться снова подписать полузащитника "Атлетик Бильбао" Нико Уильямса.

Напомним, "Барселона" хотела подписать игрока этим летом, но Уильямс заявил, что хочет остаться в "Атлетике".

По информации журналиста, каталонская команда сделает все, чтобы получить испанского вингера в летнее трансферное окно 2025 года.

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Добавим, что лучший друг Уильямса Ламин Ямал может повлиять на переход 22-летнего испанца.

Напомним, Уильямс за этот сезон забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 11 играх.

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Атлетик (Бильбао) Барселона Нико Уильямс
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Источник:
elchiringuitotv
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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