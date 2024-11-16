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Арсенал может лишиться французского защитника. Реал считает, что француз обеспечит им 10 лет игры на высоком уровне

Испания

Бывший защитник Реала порекомендовал игрока

Арсенал может лишиться французского защитника. Реал считает, что француз обеспечит им 10 лет игры на высоком уровне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Реал Мадрида" Рафаэль Алькорта для издания Metro поделился мнениями, кого следует приобрести мадридскому "Реалу" в предстоящие трансферные окна:

"Я бы не стал подписывать Салиба в январе, я бы подождал и рассмотрел Эмерика Лапорта как вариант. Возможно, придется потратить 80 миллионов евро на такого игрока, как Салиба, который обеспечит 10 лет игры на высоком уровне".

Напомним, Уильям Салиба — французский центральный защитник, играющий за "Арсенал". Он принял участие в 15 играх во всех турнирах без результативных действий. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

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Источник:
metro
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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