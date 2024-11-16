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Арсенал может лишиться французского защитника. Реал считает, что француз обеспечит им 10 лет игры на высоком уровне
Бывший защитник Реала порекомендовал игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Реал Мадрида" Рафаэль Алькорта для издания Metro поделился мнениями, кого следует приобрести мадридскому "Реалу" в предстоящие трансферные окна:
"Я бы не стал подписывать Салиба в январе, я бы подождал и рассмотрел Эмерика Лапорта как вариант. Возможно, придется потратить 80 миллионов евро на такого игрока, как Салиба, который обеспечит 10 лет игры на высоком уровне".
Напомним, Уильям Салиба — французский центральный защитник, играющий за "Арсенал". Он принял участие в 15 играх во всех турнирах без результативных действий. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.
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