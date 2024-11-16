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Игрок саудовской Про лиги хочет вернуться в испанский чемпионат
Футболист, наверное, жалеет о своем переезде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Летом 2023 года, когда в услугах Габри Вейги был заинтересован ряд топ-клубов Европы, полузащитник принял решение перейти в "Аль-Ахли", который его приобрел у "Сельты" за 32 млн евро. Игрок быстро понял, что допустил ошибку, и неоднократно выражал желание вернуться в родной клуб.
"Я все еще надеюсь вернуться. С первого момента это ощущение, что я нахожусь в постоянном движении, не будет покидать меня до последнего дня. Меня раздражает, когда "Сельта" играет в 18:00, а я тренируюсь. Когда есть возможность, я смотрю. Это клуб моей жизни. Дамиан (Родригес) и Уго (Сотело) - мои друзья. Надеюсь, мы еще увидимся в будущем", - цитирует испанского полузащитника Foot Mercato.
Добавим, что в этом сезоне Габри Вейга провел 16 матчей, где отметился 4 голами и результативной передачей.
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