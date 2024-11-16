Два клуба заинтересованы в подписании звезды Наполи

"Барселона" и "ПСЖ" заинтересованы в подписании Хвичи Кварацхелии.

По информации издания, Луис Энрике и Ханси Флик заинтересованы в подписании вингера "Наполи". Тренерам обоих клубов импонирует игровой стиль футболиста.

Отмечается, что в Барселоне оценивают возможный трансфер Хвичи Кварацхелии в 80 миллионов евро. Исходя из слухов, "Наполи" принимает решение возобновить переговоры по новому контракту с отступными в 100 миллионов евро.

Добавим, что агент грузинского вингера требует зарплату 8 миллионов евро после уплаты налогов, однако команда может предложить всего 6 миллионов евро.

Напомним, в этом сезоне полузащитник провел 12 матчей в Серии А, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.