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Два клуба заинтересованы в подписании звезды Наполи
Наполи пытается продлить контракт
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" и "ПСЖ" заинтересованы в подписании Хвичи Кварацхелии.
По информации издания, Луис Энрике и Ханси Флик заинтересованы в подписании вингера "Наполи". Тренерам обоих клубов импонирует игровой стиль футболиста.
Отмечается, что в Барселоне оценивают возможный трансфер Хвичи Кварацхелии в 80 миллионов евро. Исходя из слухов, "Наполи" принимает решение возобновить переговоры по новому контракту с отступными в 100 миллионов евро.
Добавим, что агент грузинского вингера требует зарплату 8 миллионов евро после уплаты налогов, однако команда может предложить всего 6 миллионов евро.
Напомним, в этом сезоне полузащитник провел 12 матчей в Серии А, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
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