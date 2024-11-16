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Экс-игрок Реала не исключает своего возвращения в королевский клуб в будущем

Испания

Он бы и сейчас пригодился мадридцам

Экс-игрок Реала не исключает своего возвращения в королевский клуб в будущем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тони Кроос летом завершил свою профессиональную карьеру. Бывший полузащитник "Реала" в своем подкасте отметил, что однажды он хочет вернуться в королевский клуб, но не как игрок.

"На данный момент это не является актуальной темой для меня. Поэтому сейчас я бы сказал "нет". Хотя я привязан к клубу, но я не говорю, что не буду делать ничего с "Реалом" до конца своей жизни. Я не исключаю, что в какой-то момент в будущем могу вернуться к работе в "Реале". Значение "Реала" для меня всегда будет неизменным. Это был слишком длинный и слишком большой шаг в моей карьере. Тем более, что он был таким успешным и полным любви. Он всегда будет особенным. Я всегда буду чувствовать близость к "Реалу", в этом нет никаких сомнений. И я всегда буду защищать "Реал", всегда буду на его стороне", - цитирует Тони Крооса Foot Mercato.

Напомним, что немец в составе "сливочных" побеждал в Копа дель Рей, по четыре раза выигрывал Примеру, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, по пять раз выигрывал Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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