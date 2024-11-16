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Экс-игрок Атлетика считает, что большое количество матчей приводит к большему количеству травм среди футболистов
Спортсмен призывает к решению этой проблемы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рауль Гарсия провел 19 лет в Ла Лиге, выступая за "Осасуну", мадридский "Атлетико" и баскский "Атлетик". Испанец этим летом завершил свою карьеру, однако продолжает следить за футболом. На днях бывший полузащитник высказал свое мнение относительно насыщенности календаря у игроков.
"Нет никаких дебатов. Есть перенасыщенность матчей, который сейчас становится очевидным. Мы говорим о здоровье, а не о продуктивности. Всегда есть две стороны. Футболист и компании: клубы, лига. Сложно найти золотую середину, но мы видим, что количество матчей приводит к тому, что игроки получают травмы, и мы должны найти способ, чтобы все были с этим согласны", - говорит Рауль Гарсия. Также испанец следит за прогрессом "Атлетика" Бильбао и он с оптимизмом смотрит на будущее бывшего клуба.
"Я уже комментировал тогда, когда были разговоры о том, что команда не сдвинулась с места, что мы должны быть спокойными. Это сложный год, но я уверен, что они будут там, где они заслуживают быть", - сказал Рауль Гарсия.
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